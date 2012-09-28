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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Спартак М (мол)
Амкар (мол) - Спартак М (мол): обзор матча 28 сентября 2012
Амкар (мол)
28.09.2012, пятница, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
0 : 5
Завершен
Спартак М (мол)
33'
И. Горбатенко
41'
В. Зубарев
72'
Д. Давыдов
84'
Д. Давыдов
89'
А. Федчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Спартак М (мол)
90'
Замена
В. Винниченко
️️️️
В. Зубарев
89'
ГОЛ! 0:5!
А. Федчук
84'
ГОЛ! 0:4!
Д. Давыдов
Замена
А. Сметанин
️️️️
Н. Пермяков
82'
Замена
В. Трошев
️️️️
А. Гордеев
82'
80'
Замена
И. Альшин
️️️️
Д. Каюмов
Желтая карточка
С. Гаращенков
77'
76'
Замена
А. Федчук
️️️️
В. Кротов
76'
Замена
А. Малоян
️️️️
К. Савичев
72'
ГОЛ! 0:3!
Д. Давыдов
69'
Замена
Д. Давыдов
️️️️
В. Обухов
Замена
Д. Зуев
️️️️
А. Придюк
65'
Замена
В. Шустов
️️️️
П. Шувалов
58'
46'
Замена
А. Тимофеев
️️️️
Э. Махмудов
Замена
Э. Гагиты
️️️️
Н. Карелис
46'
Замена
В. Алейников
️️️️
Д. Козлов
46'
41'
ГОЛ! 0:2!
В. Зубарев
33'
ГОЛ! 0:1!
И. Горбатенко
Желтая карточка
Д. Козлов
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
1
Михаил Опарин
ВР
44
Никита Пермяков
ЦЗ
26
Артем Гордеев
ЦЗ
2
Илья Кричмар
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
10
Дмитрий Козлов
ЦП
36
Александр Панцырев
ЦП
60
Павел Шувалов
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Спартак М (мол)
42
Сергей Чернышук
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
8
Эмин Махмудов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
23
Игорь Горбатенко
АП
7
Дмитрий Каюмов
АП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Амкар (мол)
35
Андрей Данилов
ВР
40
Владимир Трошев
ЦЗ
94
Антон Сметанин
ЦЗ
77
Даниил Зуев
ОП
38
Василий Алейников
ОП
95
Владислав Шустов
ЦП
73
Эдгар Гагиты
ЦФ
Спартак М (мол)
32
Иван Коновалов
ВР
40
Валентин Винниченко
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
10
Ильнур Альшин
ПВ
10
Артем Федчук
ЦФ
88
Денис Давыдов
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
3-2-2-3
1
Опарин
44
Пермяков
26
Гордеев
2
Кричмар
18
Гаращенков
45
Придюк
10
Козлов
36
Панцырев
10
Матяш
80
Карелис
60
Шувалов
4-1-1-3-1
42
Чернышук
5
Кутин
4
Савичев
2
Кутепов
44
Фадеев
60
Зубарев
8
Махмудов
23
Горбатенко
7
Каюмов
57
Кротов
13
Обухов
26
Гордеев
40
Трошев
40
Трошев
26
Гордеев
45
Придюк
77
Зуев
77
Зуев
45
Придюк
44
Пермяков
94
Сметанин
94
Сметанин
44
Пермяков
10
Козлов
38
Алейников
38
Алейников
10
Козлов
80
Карелис
73
Гагиты
73
Гагиты
80
Карелис
60
Шувалов
95
Шустов
95
Шустов
60
Шувалов
7
Каюмов
10
Альшин
10
Альшин
7
Каюмов
60
Зубарев
40
Винниченко
40
Винниченко
60
Зубарев
8
Махмудов
94
Тимофеев
94
Тимофеев
8
Махмудов
57
Кротов
10
Федчук
10
Федчук
57
Кротов
13
Обухов
88
Давыдов
88
Давыдов
13
Обухов
4
Савичев
0
Малоян
0
Малоян
4
Савичев
Остались в запасе
Амкар (мол)
Спартак М (мол)
35
Андрей Данилов
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
32
Иван Коновалов
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
35
Андрей Данилов
ВР
Остались в запасе
32
Иван Коновалов
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Амкар (мол) - Спартак М (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Стадион:
Спортивный комплекс "Амкар"
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