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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Амкар (мол)
Рубин (мол) - Амкар (мол): обзор матча 06 октября 2012
Рубин (мол)
06.10.2012, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 11 тур
4 : 0
Завершен
Амкар (мол)
1'
А. Вшивцев
8'
И. Темников
48'
М. Уридия
62'
И. Темников (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Амкар (мол)
80'
Замена
В. Шустов
️️️️
С. Гаращенков
80'
Замена
А. Гордеев
️️️️
Э. Гагиты
Замена
И. Рогачевский
️️️️
В. Кузьмичев
80'
Замена
К. Сварупс
️️️️
А. Вшивцев
73'
71'
Замена
Д. Зуев
️️️️
А. Панцырев
Замена
В. Шпитальный
️️️️
И. Темников
64'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
И. Темников
62'
Замена
А. Савельев
️️️️
М. Уридия
59'
ГОЛ! 3:0!
М. Уридия
48'
46'
Замена
П. Шувалов
️️️️
В. Чухланцев
46'
Замена
Д. Козлов
️️️️
А. Придюк
35'
Замена
Н. Пермяков
️️️️
В. Алейников
32'
Желтая карточка
А. Придюк
ГОЛ! 2:0!
И. Темников
8'
ГОЛ! 1:0!
А. Вшивцев
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
31
Алексей Березин
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
42
Дмитрий Бойко
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
95
Дмитрий Прокопенко
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
23
Андрей Вшивцев
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Амкар (мол)
1
Михаил Опарин
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
2
Илья Кричмар
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
36
Александр Панцырев
ЦП
73
Эдгар Гагиты
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Рубин (мол)
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
15
Юрий Литке
ЦЗ
30
Игорь Рогачевский
ЦП
8
Роман Стёпин
ЦП
32
Анатолий Савельев
ЦП
97
Каспарс Сварупс
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Амкар (мол)
88
Владислав Федотов
ВР
26
Артем Гордеев
ЦЗ
44
Никита Пермяков
ЦЗ
77
Даниил Зуев
ОП
10
Дмитрий Козлов
ЦП
95
Владислав Шустов
ЦП
60
Павел Шувалов
ЦФ
3-2-3-2
31
Березин
11
Темников
42
Бойко
93
Гараев
3
Набиуллин
3
Джалилов
95
Прокопенко
28
Кузьмичев
5
Платика
25
Уридия
23
Вшивцев
3-3-2-2
1
Опарин
18
Гаращенков
2
Кричмар
13
Семенов
45
Придюк
38
Алейников
30
Идову
96
Чухланцев
36
Панцырев
10
Матяш
73
Гагиты
28
Кузьмичев
30
Рогачевский
30
Рогачевский
28
Кузьмичев
25
Уридия
32
Савельев
32
Савельев
25
Уридия
23
Вшивцев
97
Сварупс
97
Сварупс
23
Вшивцев
11
Темников
9
Шпитальный
9
Шпитальный
11
Темников
45
Придюк
10
Козлов
10
Козлов
45
Придюк
36
Панцырев
77
Зуев
77
Зуев
36
Панцырев
73
Гагиты
26
Гордеев
26
Гордеев
73
Гагиты
18
Гаращенков
95
Шустов
95
Шустов
18
Гаращенков
96
Чухланцев
60
Шувалов
60
Шувалов
96
Чухланцев
38
Алейников
44
Пермяков
44
Пермяков
38
Алейников
Остались в запасе
Рубин (мол)
Амкар (мол)
15
Юрий Литке
ЦЗ
8
Роман Стёпин
ЦП
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
Главный тренер
Владимир Ежуров
88
Владислав Федотов
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Остались в запасе
15
Юрий Литке
ЦЗ
8
Роман Стёпин
ЦП
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
Остались в запасе
88
Владислав Федотов
ВР
Главный тренер
Владимир Ежуров
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Рубин (мол) - Амкар (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
Искусственное поле базы ФК "Рубин"
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2022.06.13 14:25
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