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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Анжи (мол) - Амкар (мол)
Анжи (мол) - Амкар (мол): обзор матча 04 августа 2012
Анжи (мол)
04.08.2012, суббота, 17:00
Россия. Молодежное первенство, 3 тур
3 : 1
Завершен
Амкар (мол)
14'
И. Абдулавов
43'
Э. Джангишиев
90+1'
И. Абдулавов
90'
А. Рябокобыленко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи (мол) - Амкар (мол)
ГОЛ! 3:1!
И. Абдулавов
90'
+1
90'
ГОЛ! 2:1!
А. Рябокобыленко
Замена
Г. Алданов
️️️️
И. Сулейманов
89'
87'
Замена
Д. Зуев
️️️️
Е. Тюкалов
83'
Желтая карточка
М. Лаук
Желтая карточка
И. Сулейманов
83'
83'
Замена
М. Лаук
️️️️
Д. Козлов
80'
Замена
В. Алейников
️️️️
М. Белов
Замена
И. Корголоев
️️️️
М. Загиров
77'
Желтая карточка
М. Загиров
73'
46'
Замена
Н. Пермяков
️️️️
Э. Гагиты
46'
Замена
В. Чухланцев
️️️️
И. Кричмар
ГОЛ! 2:0!
Э. Джангишиев
43'
30'
Желтая карточка
И. Кричмар
ГОЛ! 1:0!
И. Абдулавов
Пас отдал
И. Сулейманов
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
66
Ислам Сулейманов
ЦП
47
Эльдар Джангишиев
ЦП
52
Гасан Магомедов
ЦП
38
Магомед Гамидов
ЦП
24
Джамал Расулов
ЦП
71
Магомедзагир Загиров
ЦФ
92
Шамиль Мирзаев
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Амкар (мол)
35
Андрей Данилов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
2
Илья Кричмар
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
92
Михаил Белов
ОП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
10
Дмитрий Козлов
ЦП
36
Александр Панцырев
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
73
Эдгар Гагиты
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Анжи (мол)
97
Исламхан Гаджиясулов
ВР
34
Гамзат Алданов
ЦП
80
Исмаил Корголоев
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
Амкар (мол)
88
Владислав Федотов
ВР
44
Никита Пермяков
ЦЗ
26
Артем Гордеев
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
77
Даниил Зуев
ОП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
2-5-3
1
Дженетов
44
Удунян
44
Курбанов
47
Джангишиев
52
Магомедов
38
Гамидов
24
Расулов
66
Сулейманов
99
Абдулавов
92
Мирзаев
71
Загиров
4-2-2-1-1
35
Данилов
45
Придюк
2
Кричмар
25
Смирнов
30
Идову
92
Белов
5
Рябокобыленко
10
Козлов
36
Панцырев
7
Тюкалов
73
Гагиты
66
Сулейманов
34
Алданов
34
Алданов
66
Сулейманов
71
Загиров
80
Корголоев
80
Корголоев
71
Загиров
92
Белов
38
Алейников
38
Алейников
92
Белов
73
Гагиты
44
Пермяков
44
Пермяков
73
Гагиты
2
Кричмар
96
Чухланцев
96
Чухланцев
2
Кричмар
10
Козлов
10
Лаук
10
Лаук
10
Козлов
7
Тюкалов
77
Зуев
77
Зуев
7
Тюкалов
Остались в запасе
Анжи (мол)
Амкар (мол)
97
Исламхан Гаджиясулов
ВР
59
Мариз Саидов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
26
Артем Гордеев
ЦЗ
88
Владислав Федотов
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Остались в запасе
97
Исламхан Гаджиясулов
ВР
59
Мариз Саидов
ЦФ
Остались в запасе
26
Артем Гордеев
ЦЗ
88
Владислав Федотов
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Анжи (мол) - Амкар (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
Сокол
Новости команд
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Анжи (мол)
Амкар (мол)
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
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