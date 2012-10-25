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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Локомотив (мол) - Амкар (мол)
Локомотив (мол) - Амкар (мол): обзор матча 25 октября 2012
Локомотив (мол)
25.10.2012, четверг, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 13 тур
2 : 1
Завершен
Амкар (мол)
12'
К. Муллин
73'
П. Хартияди (П)
68'
А. Придюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив (мол) - Амкар (мол)
Замена
Е. Кирисов
️️️️
П. Хартияди
90'
Замена
Т. Мустафин
️️️️
А. Серасхов
88'
Замена
А. Закускин
️️️️
Н. Саламатов
86'
Замена
В. Лысцов
️️️️
К. Муллин
78'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
П. Хартияди
73'
Замена
А. Ломакин
️️️️
В. Подберезкин
69'
68'
ГОЛ! 1:1!
А. Придюк
Замена
А. Турик
️️️️
Н. Дубчак
62'
46'
Замена
В. Алейников
️️️️
М. Шарифи
46'
Замена
В. Трошев
️️️️
Б. Идову
ГОЛ! 1:0!
К. Муллин
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив (мол)
1
Александр Фильцов
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
10
Никита Саламатов
ЦП
24
Панайот Хартияди
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
7
Никита Дубчак
АП
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Волчек
Амкар (мол)
1
Михаил Опарин
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
26
Артем Гордеев
ЦЗ
2
Илья Кричмар
ЦЗ
33
Махмаднаим Шарифи
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
10
Дмитрий Козлов
ЦП
73
Эдгар Гагиты
ЦФ
60
Павел Шувалов
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Локомотив (мол)
26
Темур Мустафин
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
25
Алексей Турик
ЛП
8
Александр Закускин
ЦП
2
Евгений Кирисов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
Амкар (мол)
40
Владимир Трошев
ЦЗ
38
Василий Алейников
ОП
3-5-1-1
1
Фильцов
2
Серасхов
6
Беляев
23
Зуйков
24
Хартияди
14
Цвейба
92
Подберезкин
78
Калинский
10
Саламатов
7
Дубчак
9
Муллин
3-2-1-3
1
Опарин
26
Гордеев
2
Кричмар
33
Шарифи
18
Гаращенков
30
Идову
10
Козлов
10
Матяш
60
Шувалов
73
Гагиты
10
Саламатов
8
Закускин
8
Закускин
10
Саламатов
24
Хартияди
2
Кирисов
2
Кирисов
24
Хартияди
2
Серасхов
26
Мустафин
26
Мустафин
2
Серасхов
9
Муллин
50
Лысцов
50
Лысцов
9
Муллин
7
Дубчак
25
Турик
25
Турик
7
Дубчак
92
Подберезкин
90
Ломакин
90
Ломакин
92
Подберезкин
30
Идову
40
Трошев
40
Трошев
30
Идову
33
Шарифи
38
Алейников
38
Алейников
33
Шарифи
Остались в запасе
Локомотив (мол)
Амкар (мол)
Главный тренер
Владимир Волчек
Главный тренер
Константин Парамонов
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Владимир Волчек
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Локомотив (мол) - Амкар (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
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- : -
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Рубин (мол)
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Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
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Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
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Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
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Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
Сапсан Арена
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