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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Кр. Советов (мол)
Амкар (мол) - Кр. Советов (мол): обзор матча 07 декабря 2012
Амкар (мол)
07.12.2012, пятница, 14:45
Россия. Молодежное первенство, 19 тур
0 : 2
Завершен
Кр. Советов (мол)
11'
А. Концедалов
56'
Д. Дюжков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Кр. Советов (мол)
Желтая карточка
М. Смирнов
86'
84'
Замена
Р. Кафитулин
️️️️
С. Бравин
Замена
Н. Пермяков
️️️️
А. Придюк
80'
Замена
А. Гордеев
️️️️
А. Панцырев
76'
75'
Желтая карточка
П. Семиняка
Замена
Д. Козлов
️️️️
М. Белов
64'
56'
ГОЛ! 0:2!
Д. Дюжков
55'
Желтая карточка
В. Свежов
46'
Замена
П. Семиняка
️️️️
К. Кертанов
46'
Замена
Д. Дюжков
️️️️
С. Сипатов
Замена
Е. Тюкалов
️️️️
П. Игнатович
46'
Замена
С. Матяш
️️️️
Э. Гагиты
46'
Замена
А. Рябокобыленко
️️️️
С. Гаращенков
46'
11'
ГОЛ! 0:1!
А. Концедалов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
1
Михаил Опарин
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
2
Илья Кричмар
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
92
Михаил Белов
ОП
36
Александр Панцырев
ЦП
60
Павел Шувалов
ЦФ
73
Эдгар Гагиты
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Кр. Советов (мол)
31
Алексей Федоров
ВР
38
Станислав Бравин
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
43
Олег Роганов
ЦП
33
Александр Клягин
ЦП
97
Федор Алексенко
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
17
Сергей Сипатов
ЦФ
Амкар (мол)
35
Андрей Данилов
ВР
26
Артем Гордеев
ЦЗ
44
Никита Пермяков
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
10
Дмитрий Козлов
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
10
Станислав Матяш
ЦФ
Кр. Советов (мол)
1
Денис Вавилин
ВР
22
Владислав Быков
ЦЗ
87
Алексей Быковцов
ЦЗ
37
Рамиль Кафитулин
ЦЗ
59
Дмитрий Салов
ЦП
34
Павел Семиняка
ЦП
70
Денис Дюжков
ЦФ
3-3-2-2
1
Опарин
45
Придюк
2
Кричмар
25
Смирнов
30
Идову
92
Белов
18
Гаращенков
29
Игнатович
36
Панцырев
73
Гагиты
60
Шувалов
3-1-4-1-1
31
Федоров
38
Бравин
25
Концедалов
47
Божин
15
Цаллагов
33
Клягин
97
Алексенко
6
Свежов
43
Роганов
18
Кертанов
17
Сипатов
36
Панцырев
26
Гордеев
26
Гордеев
36
Панцырев
45
Придюк
44
Пермяков
44
Пермяков
45
Придюк
92
Белов
10
Козлов
10
Козлов
92
Белов
18
Гаращенков
5
Рябокобыленко
5
Рябокобыленко
18
Гаращенков
29
Игнатович
7
Тюкалов
7
Тюкалов
29
Игнатович
73
Гагиты
10
Матяш
10
Матяш
73
Гагиты
17
Сипатов
70
Дюжков
70
Дюжков
17
Сипатов
38
Бравин
37
Кафитулин
37
Кафитулин
38
Бравин
18
Кертанов
34
Семиняка
34
Семиняка
18
Кертанов
Остались в запасе
Амкар (мол)
Кр. Советов (мол)
35
Андрей Данилов
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
22
Владислав Быков
ЦЗ
87
Алексей Быковцов
ЦЗ
59
Дмитрий Салов
ЦП
1
Денис Вавилин
ВР
Остались в запасе
35
Андрей Данилов
ВР
Остались в запасе
22
Владислав Быков
ЦЗ
87
Алексей Быковцов
ЦЗ
59
Дмитрий Салов
ЦП
1
Денис Вавилин
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Амкар (мол) - Кр. Советов (мол)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Автухович
(Челябинск)
Стадион:
Спортивный комплекс "Амкар"
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Амкар (мол)
Кр. Советов (мол)
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