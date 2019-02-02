Эрос Пизано - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Эрос
|Фамилия
|Пизано
|Команда
|Феральписало
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бусто Арсизио
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 марта 1987 (35 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Эрос
|Фамилия
|Пизано
|Команда
|Феральписало
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бусто Арсизио
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 марта 1987 (35 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бристоль Сити
|11
|2
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.05.2019
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:1
|Бристоль Сити (Бристоль)
|30.04.2019
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|1:2
|Бристоль Сити (Бристоль)
|09.04.2019
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|3:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|06.04.2019
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|2:2
|Уиган Атлетик (Уиган)
|02.04.2019
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|0:1
|Бристоль Сити (Бристоль)
|26.02.2019
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:2
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|58'
|23.02.2019
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|3:2
|Бристоль Сити (Бристоль)
|12.02.2019
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|2:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|69'
|09.02.2019
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|0:1
|Бристоль Сити (Бристоль)
|80'
|02.02.2019
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|2:0
|Суонси (Суонси)
|19.01.2019
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:1
|Бристоль Сити (Бристоль)
|26.12.2018
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:1
|Брентфорд (Лондон)
|20'
|22.12.2018
|1' -90'
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:1
|Бристоль Сити (Бристоль)
|90'
|15.12.2018
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|2:2
|Норвич Сити (Норвич)
|08.12.2018
|1' -90'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|0:1
|Бристоль Сити (Бристоль)
|02.12.2018
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:1
|Миллуолл (Лондон)
|65'
|28.11.2018
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|2:3
|Бристоль Сити (Бристоль)
|24.11.2018
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|2:0
|Бристоль Сити (Бристоль)
|02.09.2018
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|4:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|25.08.2018
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|0:1
|Бристоль Сити (Бристоль)
|21.08.2018
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:3
|Бристоль Сити (Бристоль)
|38'
|18.08.2018
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|0:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|11.08.2018
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|2:2
|Бристоль Сити (Бристоль)
|04.08.2018
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)