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    Эрос Пизано - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Эрос
    Фамилия Пизано
    Команда Феральписало
    Состав Основной
    Родной город Бусто Арсизио
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 31 марта 1987 (35 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бристоль Сити 11 2 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.05.2019 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:1 Бристоль Сити (Бристоль)
    30.04.2019 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 1:2 Бристоль Сити (Бристоль)
    09.04.2019 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 3:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    06.04.2019 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 2:2 Уиган Атлетик (Уиган)
    02.04.2019 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 0:1 Бристоль Сити (Бристоль)
    26.02.2019 1' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 1:2 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    58'
    23.02.2019 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 3:2 Бристоль Сити (Бристоль)
    12.02.2019 1' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 2:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    69'
    09.02.2019 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 0:1 Бристоль Сити (Бристоль)
    80'
    02.02.2019 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 2:0 Суонси (Суонси)
    19.01.2019 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:1 Бристоль Сити (Бристоль)
    26.12.2018 1' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 1:1 Брентфорд (Лондон)
    20'
    22.12.2018 1' -90' Дерби Каунти (Дерби) 1:1 Бристоль Сити (Бристоль)
    90'
    15.12.2018 1' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 2:2 Норвич Сити (Норвич)
    08.12.2018 1' -90' Бирмингем Сити (Бирмингем) 0:1 Бристоль Сити (Бристоль)
    02.12.2018 1' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 1:1 Миллуолл (Лондон)
    65'
    28.11.2018 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 2:3 Бристоль Сити (Бристоль)
    24.11.2018 Был в запасе Лидс (Лидс) 2:0 Бристоль Сити (Бристоль)
    02.09.2018 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 4:1 Блэкберн (Блэкберн)
    25.08.2018 Был в запасе Суонси (Суонси) 0:1 Бристоль Сити (Бристоль)
    21.08.2018 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:3 Бристоль Сити (Бристоль)
    38'
    18.08.2018 1' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 0:2 Мидлсбро (Миддлсбро)
    11.08.2018 Был в запасе Болтон (Болтон) 2:2 Бристоль Сити (Бристоль)
    04.08.2018 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 1:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
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