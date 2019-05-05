Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Эрос Пизано - статистика

Завершил карьеру
31 марта 1987 (39), Бусто Арсизио
#5 | Защитник
185 см
Италия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бристоль Сити
11
2
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Халл Сити
1 : 1
05.05.2019
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Миллуолл
1 : 2
30.04.2019
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Бристоль Сити
3 : 2
09.04.2019
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Бристоль Сити
2 : 2
06.04.2019
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Мидлсбро
0 : 1
02.04.2019
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Бристоль Сити
1 : 2
26.02.2019
Бирмингем Сити
1' - 90'
58'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Норвич Сити
3 : 2
23.02.2019
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Бристоль Сити
2 : 1
12.02.2019
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
69'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Блэкберн
0 : 1
09.02.2019
Бристоль Сити
Был в запасе
80'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Бристоль Сити
2 : 0
02.02.2019
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
19.01.2019
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Бристоль Сити
1 : 1
26.12.2018
Брентфорд
1' - 90'
20'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Дерби Каунти
1 : 1
22.12.2018
Бристоль Сити
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Бристоль Сити
2 : 2
15.12.2018
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Бирмингем Сити
0 : 1
08.12.2018
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Бристоль Сити
1 : 1
02.12.2018
Миллуолл
1' - 90'
65'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Ипсвич Таун
2 : 3
28.11.2018
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Лидс
2 : 0
24.11.2018
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Бристоль Сити
4 : 1
02.09.2018
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Суонси
0 : 1
25.08.2018
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 3
21.08.2018
Бристоль Сити
1' - 90'
38'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Бристоль Сити
0 : 2
18.08.2018
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Болтон
2 : 2
11.08.2018
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Бристоль Сити
1 : 1
04.08.2018
Ноттингем Форест
Был в запасе
Главные новости
Смородская объяснила, почему «Спартак» не станет чемпионом
21:25
3
«В этом плане тяжело»: Батраков рассказал о своей проблеме в Турции
21:08
1
Сын гендиректора «Ростова» ездил на матч со «Спартаком» за счет клуба, отобрав деньги у детской команды
20:59
3
Канчельскис двумя словами описал игру «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне
20:50
В «Галатасарае» Батракова приняли решение по главному тренеру
20:27
2
Реакция Мостового на готовность Абаскаля возглавить «Родину»
20:18
6
Гендиректор «Ростова» устроил сына в клуб с зарплатой 350 тысяч рублей в месяц
20:08
8
Черданцев назвал команду РПЛ, которая превзошла его ожидания
19:58
1
Видео«Атлетико» ответил на перформанс Моуринью
19:34
Талалаев определил лучшего форварда в новом сезоне РПЛ
18:56
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+