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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Бристоль Сити
Лидс - Бристоль Сити: обзор матча 24 ноября 2018
Лидс
24.11.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 18 тур
2 : 0
Завершен
Бристоль Сити
69'
К. Руф
86'
П. Эрнандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Бристоль Сити
ГОЛ! 2:0!
П. Эрнандес
86'
ГОЛ! 1:0!
К. Руф
Пас отдал
П. Эрнандес
69'
55'
Вторая желтая
Д. Браунхилл
Желтая карточка
Э. Алиоски
27'
20'
Желтая карточка
Д. Браунхилл
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
28
Адам Форшоу
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
7
Кемар Руф
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Бристоль Сити
85
Ники Мяенпяя
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
7
Марлон Пак
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Лидс
11
Джек Харрисон
ЛВ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
8
Лайам Уолш
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
27
Мо Эиса
ЦФ
4-1-2-1-1
7
Алиоски
30
Дуглас
6
Купер
15
Даллас
27
Филлипс
28
Форшоу
43
Клих
19
Эрнандес
7
Руф
4-3-2
85
Мяенпяя
32
Хант
4
Уэбстер
6
Келли
26
Калас
7
Пак
8
Браунхилл
17
Элиассон
18
Вайманн
35
Патерсон
Остались в запасе
Лидс
Бристоль Сити
8
Льюис Бэйкер
ЦП
11
Джек Харрисон
ЛВ
Главный тренер
Даниэль Фарке
1
Макс О'Лири
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
8
Лайам Уолш
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
27
Мо Эиса
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
8
Льюис Бэйкер
ЦП
11
Джек Харрисон
ЛВ
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
8
Лайам Уолш
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
27
Мо Эиса
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Лидс - Бристоль Сити
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 1
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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