Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Бьорн Сигурдарсон
Новости
Бьорн Сигурдарсон - новости
Завершил карьеру
26 февраля 1991 (35), Акранес
#16 | Нападающий
188 см
Исландия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Сигурдарсон перешел из «Ростова» в АПОЭЛ
2020.01.22 19:06
1
Сигурдарсон близок к переходу из «Ростова» в АПОЭЛ
2020.01.10 14:12
1
«СЭ»: «Ростов» может продать четырех легионеров
2019.12.27 00:59
9
Видео
Влашич, Чалов и еще 6 игроков поборются за звание автора лучшего гола РПЛ в ноябре
2019.11.26 11:36
2
Видео
Игроки «Ростова» пообщались с фанатами у касс стадиона
2019.06.15 15:10
6
Фото
Дзюба – лидер первого круга РПЛ по выигранным верховым единоборствам
2018.11.27 08:52
4
«Поклонницы Сигурдарсона любовно называют его булочкой». В Ростове очень любят исландцев
2018.10.19 21:03
2
Фото
Whoscored включил Максименко, Ещенко, Дриусси и Эрнандеса в команду недели РПЛ
2018.08.21 18:58
12
Форвард сборной Исландии Сигурдарсон: «Карпин – лучший тренер в моей карьере»
2018.06.24 07:12
7
Трое игроков «Ростова» вошли в окончательную заявку сборной Исландии на чемпионат мира
2018.05.19 17:34
4
Три игрока «Ростова» вошли в заявку сборной Исландии на ЧМ-2018
2018.05.11 19:55
9
Сигурдарсон: «В матче против «Краснодара» скорости были, как в Англии. Я был шокирован»
2018.04.06 21:56
4
Сигурдарсон: «Когда люди говорят о российском футболе, то обычно речь заходит о «Зените»
2018.03.11 13:40
2
Сигурдарсон: «Надеюсь, фанаты «Ростова» поддержат Исландию на чемпионате мира-2018»
2018.02.10 11:42
13
Видео
Нападающий «Ростова» Сигурдарсон: «Уверен, Карпин хороший тренер»
2018.01.15 10:30
4
Новичок «Ростова» Сигурдарсон: «Мне понравились планы по развитию клуба и отношение людей к делу»
2018.01.06 01:36
3
Фото
«Ростов» усилился форвардом сборной Исландии
2018.01.05 19:26
12
Нападающий сборной Исландии может стать игроком «Ростова»
2017.08.23 19:23
12
Главные новости
Смородская объяснила, почему «Спартак» не станет чемпионом
21:25
2
«В этом плане тяжело»: Батраков рассказал о своей проблеме в Турции
21:08
1
Сын гендиректора «Ростова» ездил на матч со «Спартаком» за счет клуба, отобрав деньги у детской команды
20:59
3
Канчельскис двумя словами описал игру «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне
20:50
В «Галатасарае» Батракова приняли решение по главному тренеру
20:27
2
Реакция Мостового на готовность Абаскаля возглавить «Родину»
20:18
6
Гендиректор «Ростова» устроил сына в клуб с зарплатой 350 тысяч рублей в месяц
20:08
8
Черданцев назвал команду РПЛ, которая превзошла его ожидания
19:58
1
Видео
«Атлетико» ответил на перформанс Моуринью
19:34
Талалаев определил лучшего форварда в новом сезоне РПЛ
18:56
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+