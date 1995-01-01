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    Игроки «Ростова» пообщались с фанатами у касс стадиона

    Трое футболистов «Ростова» уделили внимание болельщикам, которые находились у касс «Ростов Арены». Речь идет об Александре Гацкане, Мацее Вилюше и Бьорне Сигурдарсоне. Они поприветствовали фанатов.

    «Александр Гацкан, Бьорн Сигурдарсон и Мацей Вилюш решили заехать поздороваться с болельщиками к кассам «Ростов Арены». Напоминаем, что абонементы на сезон 2019/20 в продаже!» – информирует пресс-служба южан.

    • В минувшем сезоне РПЛ «Ростов» финишировал девятым.
    • 26 июня команда стартует на предсезонном турнире Кубок «Пари Матч» Премьер в Австрии.
    • В первом туре РПЛ (14 июля) ростовчане сыграют с «Оренбургом».

    Источник: Твиттер «Ростова»

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