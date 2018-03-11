Сигурдарсон: «Когда люди говорят о российском футболе, то обычно речь заходит о «Зените»

Нападающий «Ростова» Бьорн Сигурдарсон поделился мнением о «Зените», с которым ростовчане сыграют в матче 22-го тура РФПЛ.

– После матча с «Краснодаром» прошло больше недели. Какие впечатления остались от игры?

– Был впечатлен скоростями, которые были на поле. Такой темп я видел в матчах против клубов английской премьер-лиги. Игра против «Краснодара» была отличной, но нам немного не повезло.

– Впереди встреча против «Зенита». Что можешь сказать о сопернике?

– Знаю, что они идут в таблице рядом с «Краснодаром». Это сильный клуб, матч обещает быть трудным. Но у нас было время, чтобы хорошо подготовиться. Теоретические занятия позволили узнать о «Зените» достаточно. Мы знаем, как играть против этой команды и будем стараться реализовать это на поле.

– «Зенит» — самый популярный клуб России в Европе?

– Трудно сказать, но если люди говорят о российском футболе, то речь заходит чаще всего именно о «Зените».

Матч «Ростов» – «Зенит» начнется в 14:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.