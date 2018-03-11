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    Сигурдарсон: «Когда люди говорят о российском футболе, то обычно речь заходит о «Зените»

    Нападающий «Ростова» Бьорн Сигурдарсон поделился мнением о «Зените», с которым ростовчане сыграют в матче 22-го тура РФПЛ.

    – После матча с «Краснодаром» прошло больше недели. Какие впечатления остались от игры?

    – Был впечатлен скоростями, которые были на поле. Такой темп я видел в матчах против клубов английской премьер-лиги. Игра против «Краснодара» была отличной, но нам немного не повезло.

    – Впереди встреча против «Зенита». Что можешь сказать о сопернике?

    – Знаю, что они идут в таблице рядом с «Краснодаром». Это сильный клуб, матч обещает быть трудным. Но у нас было время, чтобы хорошо подготовиться. Теоретические занятия позволили узнать о «Зените» достаточно. Мы знаем, как играть против этой команды и будем стараться реализовать это на поле.

    – «Зенит» — самый популярный клуб России в Европе?

    – Трудно сказать, но если люди говорят о российском футболе, то речь заходит чаще всего именно о «Зените».

    Матч «Ростов» – «Зенит» начнется в 14:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: ФК «Ростов»

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    11.03.2018 13:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 11 марта 2018, 14:00

      Ну так как-никак Зенит самый популярный клуб восточный Европы.

      -1
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      Рейтинг: +5444

      Приус > GoldPlayFIFARus9 11 марта 2018, 16:28

      Кто тебе вбил такую дурь, это как рейтинг ВВП по ТВ,

      2
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