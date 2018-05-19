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    Трое игроков «Ростова» вошли в окончательную заявку сборной Исландии на чемпионат мира

    Тренерский штаб сборной Исландии назвал фамилии 23 футболистов, которые поедут в составе команды на чемпионат мира в Россию.

    В заявку вошли трое футболистов «Ростова»: защитники Сверрир Ингасон и Рагнар Сигурдссон, а также нападающий Бьорн Сигурдарсон.

    На мировом первенстве-2018 исландцы сыграют в одной группе с Аргентиной, Хорватией и Нигерией. Турнир начнется 14 июня.

    Источник: Squawka Football

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    19.05.2018 17:34
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1531

      klim2m 20 мая 2018, 18:28

      Ах как жаль что у нас лимит )))) А то был бы такой заголовок Фк Ростов выступает на чм )))) и Исландия автоматически становится Исландским районом Ростовской области ))))

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 мая 2018, 23:56

      Еще бы Волеру тренером прихватили.

      -1
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 19 мая 2018, 20:37

      Кто бы мог подумать лет 20 назад, что исландцы научатся так классно играть?

      4
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      Рейтинг: +161

      sidors32 19 мая 2018, 17:45

      Удачи викингам!!!

      1
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