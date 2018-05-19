Трое игроков «Ростова» вошли в окончательную заявку сборной Исландии на чемпионат мира

Ах как жаль что у нас лимит )))) А то был бы такой заголовок Фк Ростов выступает на чм )))) и Исландия автоматически становится Исландским районом Ростовской области ))))
Тренерский штаб сборной Исландии назвал фамилии 23 футболистов, которые поедут в составе команды на чемпионат мира в Россию.
В заявку вошли трое футболистов «Ростова»: защитники Сверрир Ингасон и Рагнар Сигурдссон, а также нападающий Бьорн Сигурдарсон.
На мировом первенстве-2018 исландцы сыграют в одной группе с Аргентиной, Хорватией и Нигерией. Турнир начнется 14 июня.
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— Squawka News (@SquawkaNews) 19 мая 2018 г.