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  • Сигурдарсон: «Надеюсь, фанаты «Ростова» поддержат Исландию на чемпионате мира-2018»

Сигурдарсон: «Надеюсь, фанаты «Ростова» поддержат Исландию на чемпионате мира-2018»

10 февраля 2018, 11:42
13

Нападающий «Ростова» Бьорн Сигурдарсон выразил надежду, что сборная Исландии не останется без поддержки россиян на чемпионате мира-2018. Напомним: игрок перешел в стан южан этой зимой.

«Я еще не видел нашего нового стадиона, только на картинках, но будет отличная возможность сыграть на своей домашней арене на чемпионате мира. Я очень надеюсь, что болельщики «Ростова» придут нас поддержать.

Думаю, Россия делает все, чтобы провести великолепный чемпионат мира, может быть, один из лучших. Например, когда люди покупают билеты на турнир, они получают визы, есть бесплатный транспорт между городами, от этого становится намного легче», – сказал Сигурдарсон.

Напомним, что исландцы сыграют в группе с аргентинцами, хорватами и нигерийцами.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Исландия Ростов Сигурдарсон Бьорн
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Аскорбин
1518256919
Показали достойную игру. Не только ростовчане вас поддержат.
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Pourport
1518263141
Вот в этом можете не сомневаться!)
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alek-pashckov
1518263179
обязательно поддержим!!! очень симпатичная по игре и самоотдаче команда!!!
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Axe111
1518263731
Конечно поддержат. Исландия лучшая
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М.Т.
1518264498
За Исландию как за Россию болеть буду
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iordan137
1518265175
Будте уверенны, изовсех сил будем болеть!
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zico2205
1518275326
Исландия - это просто кусочек Ростовской области !!! И как за нее не болеть ??? Викинги- это же северные донские казаки по сути !!! Поддержим конечно наших братьев !!!
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Таганский
1518299655
Ну а как же не поддержать, если вы - наши..))
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GoLenaStop
1518304608
Komdu til Tver, hér verður þú borinn! Потом приезжай играть в Тверь, здесь погода и команда хорошая... Ха! РОСТСЕЛЬМАШ!!! УДАЧИ!
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vgarakh
1518420328
Ваша самоотверженность в игре достойна уважения и достойна подражания нашими футболистами.
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