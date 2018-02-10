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    Сигурдарсон: «Надеюсь, фанаты «Ростова» поддержат Исландию на чемпионате мира-2018»

    Нападающий «Ростова» Бьорн Сигурдарсон выразил надежду, что сборная Исландии не останется без поддержки россиян на чемпионате мира-2018. Напомним: игрок перешел в стан южан этой зимой.

    «Я еще не видел нашего нового стадиона, только на картинках, но будет отличная возможность сыграть на своей домашней арене на чемпионате мира. Я очень надеюсь, что болельщики «Ростова» придут нас поддержать.

    Думаю, Россия делает все, чтобы провести великолепный чемпионат мира, может быть, один из лучших. Например, когда люди покупают билеты на турнир, они получают визы, есть бесплатный транспорт между городами, от этого становится намного легче», – сказал Сигурдарсон.

    Напомним, что исландцы сыграют в группе с аргентинцами, хорватами и нигерийцами.

    Источник: ТАСС

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    10.02.2018 11:42
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 12 февраля 2018, 10:25

      Ваша самоотверженность в игре достойна уважения и достойна подражания нашими футболистами.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 11 февраля 2018, 02:16

      Komdu til Tver, hér verður þú borinn!
      Потом приезжай играть в Тверь, здесь погода и команда хорошая... Ха!
      РОСТСЕЛЬМАШ!!! УДАЧИ!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 11 февраля 2018, 02:03

      Rostselmash hittir þig sem bróður hennar. Spila verðugt.
      Исландские корешки - люблю вас за стойкость и верность традициям.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 11 февраля 2018, 00:54

      Ну а как же не поддержать, если вы - наши..))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1855

      Коза Ностра 10 февраля 2018, 23:01

      А что,Исландия присоединяецца к Ростовской области???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 10 февраля 2018, 18:08

      Исландия - это просто кусочек Ростовской области !!! И как за нее не болеть ??? Викинги- это же северные донские казаки по сути !!! Поддержим конечно наших братьев !!!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop > zico2205 11 февраля 2018, 02:03

      5+!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +43

      iordan137 10 февраля 2018, 15:19

      Будте уверенны, изовсех сил будем болеть!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +72

      М.Т. 10 февраля 2018, 15:08

      За Исландию как за Россию болеть буду

      5
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 10 февраля 2018, 14:55

      Конечно поддержат. Исландия лучшая

      2
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      Рейтинг: +1554

      alek-pashckov 10 февраля 2018, 14:46

      обязательно поддержим!!! очень симпатичная по игре и самоотдаче команда!!!

      3
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