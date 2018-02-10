Сигурдарсон: «Надеюсь, фанаты «Ростова» поддержат Исландию на чемпионате мира-2018»

Нападающий «Ростова» Бьорн Сигурдарсон выразил надежду, что сборная Исландии не останется без поддержки россиян на чемпионате мира-2018. Напомним: игрок перешел в стан южан этой зимой.

«Я еще не видел нашего нового стадиона, только на картинках, но будет отличная возможность сыграть на своей домашней арене на чемпионате мира. Я очень надеюсь, что болельщики «Ростова» придут нас поддержать.

Думаю, Россия делает все, чтобы провести великолепный чемпионат мира, может быть, один из лучших. Например, когда люди покупают билеты на турнир, они получают визы, есть бесплатный транспорт между городами, от этого становится намного легче», – сказал Сигурдарсон.

Напомним, что исландцы сыграют в группе с аргентинцами, хорватами и нигерийцами.