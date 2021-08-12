Статистика по турнирам

Лига конференций 2021/2022 Норвегия. Элитсериен 2021 Лига Европы 2020/2021 Россия. Кубок 2019/2020 Россия. Премьер-лига 2019/2020 Россия. Премьер-лига 2018/2019 Чемпионат мира 2018 Россия. Премьер-лига 2017/2018 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Англия. Чемпионшип 2015/2016 Товарищеские матчи 2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011