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Бьорн Сигурдарсон
Статистика
Бьорн Сигурдарсон - статистика
Завершил карьеру
26 февраля 1991 (35), Акранес
#16 | Нападающий
188 см
Исландия
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Товарищеские матчи 2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мольде
3
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 3 раунд
Мольде
1 : 1
12.08.2021
Трабзонспор
86' - 120'
90'
Лига конференций, 3 раунд
Трабзонспор
3 : 3
05.08.2021
Мольде
90' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Серветт
2 : 0
29.07.2021
Мольде
59' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Мольде
3 : 0
22.07.2021
Серветт
Был в запасе
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