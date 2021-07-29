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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Серветт - Мольде
Серветт - Мольде: обзор матча 29 июля 2021
Серветт
29.07.2021, четверг, 21:30
Лига конференций, 2 раунд
2 : 0
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Мольде
18'
М. Диалло
59'
Г. Кюи
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Серветт - Мольде
Желтая карточка
Д. Дулин
90'
+1
Желтая карточка
М. Диалло
83'
Замена
А. Шалк
️️️️
Т. Конья
82'
Замена
Д. Дулин
️️️️
Б. Кеспедес
82'
81'
Замена
М. Гредем
️️️️
М. Эйкрем
68'
Замена
Б. Риса
️️️️
С. Грегерсен
Желтая карточка
Г. Кюи
67'
ГОЛ! 2:0!
Г. Кюи
Пас отдал
М. Диалло
59'
59'
Замена
Б. Сигурдарсон
️️️️
Д. Фофана
Замена
Р. Роделен
️️️️
А. Антунес
58'
Желтая карточка
Г. Клиши
45'
+4
Красная карточка
М. Стеванович
44'
42'
Желтая карточка
О. Брюнхильдсен
ГОЛ! 1:0!
М. Диалло
18'
8'
Желтая карточка
К. Хауген
Желтая карточка
Ж. Фрик
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
9
Мирослав Стеванович
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
10
Борис Кеспедес
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
25
Мусса Диалло
ЦФ
19
Йоан Северен
ЦФ
99
Грейон Кюи
ЦФ
8
Алексис Антунес
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
5
Эйрик Хестад
ПВ
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Серветт
78
Лео Бессон
ВР
29
Malik Sawadogo
ЦЗ
34
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
20
Papu Mendes
ЦП
8
Алекс Шалк
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
28
Давид Дулин
ЦФ
4
Диогу Монтейру
ЦФ
3
Николя Вуйоз
ЦФ
12
Эдин Омераджич
ЦФ
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
28
Магнус Гредем
ЦФ
12
Педер Хоэль Лервик
ЦФ
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
2-4-4
32
Фрик
3
Клиши
23
Сассо
9
Стеванович
10
Кеспедес
8
Конья
25
Валь
25
Диалло
8
Антунес
99
Кюи
19
Северен
3-1-1-3-2
1
Линде
18
Синюан
2
Грегерсен
28
Хауген
14
Эушнес
8
Хуссэйн
15
Кнутсон
23
Эйкрем
17
Брюнхильдсен
27
Фофана
5
Хестад
8
Конья
8
Шалк
8
Шалк
8
Конья
8
Антунес
23
Роделен
23
Роделен
8
Антунес
10
Кеспедес
28
Дулин
28
Дулин
10
Кеспедес
2
Грегерсен
33
Риса
33
Риса
2
Грегерсен
23
Эйкрем
28
Гредем
28
Гредем
23
Эйкрем
27
Фофана
16
Сигурдарсон
16
Сигурдарсон
27
Фофана
Остались в запасе
Серветт
Мольде
78
Лео Бессон
ВР
29
Malik Sawadogo
ЦЗ
34
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
20
Papu Mendes
ЦП
4
Диогу Монтейру
ЦФ
3
Николя Вуйоз
ЦФ
12
Эдин Омераджич
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
31
Оливер Петерсен
ВР
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
12
Педер Хоэль Лервик
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
78
Лео Бессон
ВР
29
Malik Sawadogo
ЦЗ
34
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
20
Papu Mendes
ЦП
4
Диогу Монтейру
ЦФ
3
Николя Вуйоз
ЦФ
12
Эдин Омераджич
ЦФ
Остались в запасе
31
Оливер Петерсен
ВР
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
12
Педер Хоэль Лервик
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Серветт - Мольде
5
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
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Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
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- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
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Норвегия. Элитсериен, 26 тур
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5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Стадион:
Стад-де-Женев
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