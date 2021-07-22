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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Мольде - Серветт
Мольде - Серветт: обзор матча 22 июля 2021
Мольде
22.07.2021, четверг, 19:00
Лига конференций, 2 раунд
3 : 0
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Серветт
7'
О. Брюнхильдсен
32'
О. Омойджуанфо
59'
М. Эйкрем
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Мольде - Серветт
Замена
М. Гредем
️️️️
М. Эйкрем
80'
74'
Желтая карточка
С. Руй
65'
Замена
Р. Роделен
️️️️
Г. Кюи
64'
Замена
Б. Кеспедес
️️️️
А. Антунес
ГОЛ! 3:0!
М. Эйкрем
59'
Желтая карточка
Б. Риса
57'
Желтая карточка
М. Эйкрем
45'
+3
Замена
Б. Риса
️️️️
К. Хауген
44'
42'
Замена
М. Диалло
️️️️
А. Сотье
ГОЛ! 2:0!
О. Омойджуанфо
Пас отдал
М. Эйкрем
32'
ГОЛ! 1:0!
О. Брюнхильдсен
Пас отдал
О. Омойджуанфо
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
5
Эйрик Хестад
ПВ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
32
Антони Сотье
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
30
Кастриот Имери
ОП
8
Тимоте Конья
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Алексис Антунес
ЦФ
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
28
Магнус Гредем
ЦФ
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
27
Давид Фофана
ЦФ
Серветт
17
Рикардо Азеведо
ЦП
10
Борис Кеспедес
ЦП
25
Мусса Диалло
ЦФ
19
Йоан Северен
ЦФ
4
Диогу Монтейру
ЦФ
12
Эдин Омераджич
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
28
Давид Дулин
ЦФ
90
Steven Deana
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Линде
28
Хауген
18
Синюан
15
Бьорнбак
14
Эушнес
8
Хуссэйн
17
Брюнхильдсен
23
Эйкрем
5
Хестад
10
Омойджуанфо
15
Кнутсон
4-1-3-2
32
Фрик
32
Сотье
4
Руй
23
Сассо
3
Клиши
30
Имери
8
Конья
25
Валь
9
Стеванович
99
Кюи
8
Антунес
28
Хауген
33
Риса
33
Риса
28
Хауген
23
Эйкрем
28
Гредем
28
Гредем
23
Эйкрем
8
Антунес
10
Кеспедес
10
Кеспедес
8
Антунес
32
Сотье
25
Диалло
25
Диалло
32
Сотье
99
Кюи
23
Роделен
23
Роделен
99
Кюи
Остались в запасе
Мольде
Серветт
31
Оливер Петерсен
ВР
10
Эмиль Брейвик
ЦП
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
19
Йоан Северен
ЦФ
4
Диогу Монтейру
ЦФ
12
Эдин Омераджич
ЦФ
28
Давид Дулин
ЦФ
90
Steven Deana
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
31
Оливер Петерсен
ВР
10
Эмиль Брейвик
ЦП
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
27
Давид Фофана
ЦФ
Остались в запасе
17
Рикардо Азеведо
ЦП
19
Йоан Северен
ЦФ
4
Диогу Монтейру
ЦФ
12
Эдин Омераджич
ЦФ
28
Давид Дулин
ЦФ
90
Steven Deana
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Мольде - Серветт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
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Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
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- : -
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2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
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