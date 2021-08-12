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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Мольде - Трабзонспор
Мольде - Трабзонспор: обзор матча 12 августа 2021
Мольде
12.08.2021, четверг, 19:00
Лига конференций, 3 раунд
1 : 1
Первый матч – 3 : 3
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Трабзонспор
90+7'
Б. Сигурдарсон
57'
Э. Ие
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Мольде - Трабзонспор
ГОЛ!
А. Трондсен
3:4
ГОЛ!
Б. Риса
3:3
Пенальти не реализован!
Э. Ие
Пенальти не реализован!
Д. Фофана
ГОЛ!
Б. Эздемир
2:3
ГОЛ!
Б. Сигурдарсон
2:2
ГОЛ!
Б. Перес
1:2
ГОЛ!
М. Гредем
1:1
ГОЛ!
Т. Бакасетас
0:1
Пенальти не реализован!
Э. Андерсен
120'
+1
Желтая карточка
А. Пармак
Желтая карточка
С. Грегерсен
119'
Замена
М. Болли
️️️️
О. Брюнхильдсен
111'
108'
Желтая карточка
В. Уго
104'
Замена
А. Трондсен
️️️️
Э. Нвакаеме
104'
Замена
И. Кейбаши
️️️️
С. Асан
95'
Замена
А. Пармак
️️️️
М. Гамшик
ГОЛ! 1:1!
Б. Сигурдарсон
Пас отдал
О. Брюнхильдсен
90'
+7
88'
Замена
Ю. Малли
️️️️
Джанини
Замена
Д. Фофана
️️️️
М. Эйкрем
86'
Замена
М. Гредем
️️️️
Э. Кнутсон
86'
Замена
Б. Сигурдарсон
️️️️
О. Омойджуанфо
86'
81'
Замена
Ю. Сари
️️️️
Жервиньо
Замена
Э. Андерсен
️️️️
Э. Хестад
68'
Желтая карточка
М. Эйкрем
63'
57'
ГОЛ! 0:1!
Э. Ие
Пас отдал
Т. Бакасетас
56'
Желтая карточка
Т. Бакасетас
Желтая карточка
М. Бьорнбак
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
5
Эйрик Хестад
ПВ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
32
Эдгар Ие
ЦЗ
61
Серкан Асан
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
3
Берат Эздемир
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
14
Витор Уго
ЦФ
21
Джанини
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Мольде
1
Алекс Кранинкс
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЦЗ
14
Матис Болли
ЛВ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
23
Эрик Андерсен
ПВ
28
Магнус Гредем
ЦФ
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
27
Давид Фофана
ЦФ
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
10
Юнус Малли
АП
7
Юсуф Сари
ЦФ
1
Arda Akbulut
ЦФ
99
Фарук Джан Дженк
ЦФ
4-1-3-2
1
Линде
33
Риса
15
Бьорнбак
18
Синюан
2
Грегерсен
20
Маннсверк
17
Брюнхильдсен
23
Эйкрем
5
Хестад
10
Омойджуанфо
15
Кнутсон
3-2-2-3
1
Чакир
33
Перес
61
Асан
32
Ие
17
Гамшик
3
Эздемир
9
Бакасетас
27
Жервиньо
21
Джанини
14
Уго
9
Нвакаеме
17
Брюнхильдсен
14
Болли
14
Болли
17
Брюнхильдсен
5
Хестад
23
Андерсен
23
Андерсен
5
Хестад
15
Кнутсон
28
Гредем
28
Гредем
15
Кнутсон
10
Омойджуанфо
16
Сигурдарсон
16
Сигурдарсон
10
Омойджуанфо
23
Эйкрем
27
Фофана
27
Фофана
23
Эйкрем
9
Нвакаеме
16
Трондсен
16
Трондсен
9
Нвакаеме
61
Асан
12
Кейбаши
12
Кейбаши
61
Асан
17
Гамшик
6
Пармак
6
Пармак
17
Гамшик
21
Джанини
10
Малли
10
Малли
21
Джанини
27
Жервиньо
7
Сари
7
Сари
27
Жервиньо
Остались в запасе
Мольде
Трабзонспор
1
Алекс Кранинкс
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЦЗ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
Главный тренер
Эрлинг Моэ
1
Эрце Кардешлер
ВР
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
1
Arda Akbulut
ЦФ
99
Фарук Джан Дженк
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Остались в запасе
1
Алекс Кранинкс
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЦЗ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
Остались в запасе
1
Эрце Кардешлер
ВР
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
1
Arda Akbulut
ЦФ
99
Фарук Джан Дженк
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Главный тренер
Юнал Караман
Статистика матча Мольде - Трабзонспор
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
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