Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Трабзонспор - Мольде
Трабзонспор - Мольде: обзор матча 05 августа 2021
Трабзонспор
05.08.2021, четверг, 20:30
Лига конференций, 3 раунд
3 : 3
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Мольде
15'
Э. Нвакаеме
58'
В. Уго
74'
Джанини
31'
О. Брюнхильдсен
64'
О. Брюнхильдсен
85'
Э. Хуссэйн
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Трабзонспор - Мольде
Пенальти не реализован!
Т. Бакасетас
90'
+5
Замена
А. Пармак
️️️️
Б. Эздемир
90'
+3
90'
Замена
Б. Сигурдарсон
️️️️
О. Омойджуанфо
90'
Замена
Э. Андерсен
️️️️
О. Брюнхильдсен
87'
Желтая карточка
О. Брюнхильдсен
Желтая карточка
Т. Бакасетас
87'
85'
ГОЛ! 3:3!
Э. Хуссэйн
Пас отдал
О. Брюнхильдсен
83'
Замена
М. Бьорнбак
️️️️
С. Грегерсен
80'
Желтая карточка
Ш. Синюан
Замена
Ю. Сари
️️️️
Джанини
80'
ГОЛ! 3:2!
Джанини
Пас отдал
Т. Бакасетас
74'
64'
ГОЛ! 2:2!
О. Брюнхильдсен
Пас отдал
Э. Хуссэйн
ГОЛ! 2:1!
В. Уго
Пас отдал
Джанини
58'
57'
Желтая карточка
С. Грегерсен
31'
ГОЛ! 1:1!
О. Брюнхильдсен
Пас отдал
Э. Хестад
ГОЛ! 1:0!
Э. Нвакаеме
Пас отдал
Т. Бакасетас
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
61
Серкан Асан
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
3
Берат Эздемир
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
21
Джанини
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
14
Витор Уго
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
5
Эйрик Хестад
ПВ
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
24
Дорухан Токез
ЦП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
10
Юнус Малли
АП
99
Фарук Джан Дженк
ЦФ
1
Arda Akbulut
ЦФ
7
Юсуф Сари
ЦФ
Мольде
1
Алекс Кранинкс
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
23
Эрик Андерсен
ПВ
12
Педер Хоэль Лервик
ЦФ
28
Магнус Гредем
ЦФ
27
Давид Фофана
ЦФ
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
3-2-2-3
1
Чакир
61
Асан
32
Ие
33
Перес
3
Эздемир
17
Гамшик
27
Жервиньо
9
Бакасетас
14
Уго
9
Нвакаеме
21
Джанини
3-1-1-3-1
1
Линде
18
Синюан
2
Грегерсен
33
Риса
14
Эушнес
8
Хуссэйн
15
Кнутсон
5
Хестад
17
Брюнхильдсен
10
Омойджуанфо
3
Эздемир
6
Пармак
6
Пармак
3
Эздемир
21
Джанини
7
Сари
7
Сари
21
Джанини
2
Грегерсен
15
Бьорнбак
15
Бьорнбак
2
Грегерсен
17
Брюнхильдсен
23
Андерсен
23
Андерсен
17
Брюнхильдсен
10
Омойджуанфо
16
Сигурдарсон
16
Сигурдарсон
10
Омойджуанфо
Остались в запасе
Трабзонспор
Мольде
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
1
Эрце Кардешлер
ВР
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
24
Дорухан Токез
ЦП
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
10
Юнус Малли
АП
99
Фарук Джан Дженк
ЦФ
1
Arda Akbulut
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
1
Алекс Кранинкс
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
12
Педер Хоэль Лервик
ЦФ
28
Магнус Гредем
ЦФ
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
1
Эрце Кардешлер
ВР
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
24
Дорухан Токез
ЦП
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
10
Юнус Малли
АП
99
Фарук Джан Дженк
ЦФ
1
Arda Akbulut
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Кранинкс
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
12
Педер Хоэль Лервик
ЦФ
28
Магнус Гредем
ЦФ
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Трабзонспор - Мольде
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
Новости команд
Все
Трабзонспор
Мольде
«Трабзонспор» – «Эюпспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Эюпспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Бубнов заявил, что «Зенит» потратил 36 миллионов евро на матч с «Трабзонспором»
19 ноября
28
«Зениту» предрекли выход в плей-офф ЛЧ после разгрома «Трабзонспора»
15 ноября
28
«Зенит» установил рекорд посещаемости в матче с «Трабзонспором»
15 ноября
5
«Трабзонспор» – «Эюпспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Эюпспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Бубнов заявил, что «Зенит» потратил 36 миллионов евро на матч с «Трабзонспором»
19 ноября
28
«Зениту» предрекли выход в плей-офф ЛЧ после разгрома «Трабзонспора»
15 ноября
28
«Зенит» установил рекорд посещаемости в матче с «Трабзонспором»
15 ноября
5
Лига конференций. «Панатинаикос» без Лодыгина победил «Фиорентину» и другие результаты
2025.03.07 08:28
Сетка плей-офф Лиги конференций – от 1/8 до финала
2025.02.21 17:00
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 16:29
1
Все участники 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 01:45
Лукаку перестал быть самым молодым автором гола в еврокубках
2025.02.14 09:08
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+