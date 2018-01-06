Новичок «Ростова» Сигурдарсон: «Мне понравились планы по развитию клуба и отношение людей к делу»

Новоиспеченный нападающий «Ростова» Бьорн Сигурдарсон поделился мыслями от перехода в стан южан. Исландец признался, что у него было несколько вариантов продолжения карьеры.

«Я счастлив подписать контракт с «Ростовом». У меня было несколько предложений по продолжению карьеры, но ключевую роль сыграли переговоры с руководством «Ростова».

Мне понравились планы по развитию клуба, отношение людей к делу и те задачи, которые стоят перед нами на ближайшие годы.

Я благодарю президента и спортивного директора «Ростова» за приглашение в Россию и обещаю болельщикам, что сделаю все, чтобы наша команда радовала вас победами и красивой игрой», – сказал форвард.

Последним место работы Сигурдарсона был норвежский «Мольде».