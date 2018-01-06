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    Новичок «Ростова» Сигурдарсон: «Мне понравились планы по развитию клуба и отношение людей к делу»

    Новоиспеченный нападающий «Ростова» Бьорн Сигурдарсон поделился мыслями от перехода в стан южан. Исландец признался, что у него было несколько вариантов продолжения карьеры.

    «Я счастлив подписать контракт с «Ростовом». У меня было несколько предложений по продолжению карьеры, но ключевую роль сыграли переговоры с руководством «Ростова».

    Мне понравились планы по развитию клуба, отношение людей к делу и те задачи, которые стоят перед нами на ближайшие годы.

    Я благодарю президента и спортивного директора «Ростова» за приглашение в Россию и обещаю болельщикам, что сделаю все, чтобы наша команда радовала вас победами и красивой игрой», – сказал форвард.

    Последним место работы Сигурдарсона был норвежский «Мольде».

    Источник: ФК «Ростов»

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    06.01.2018 01:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 6 января 2018, 10:57

      Стандартные фразы про эфемерное счастье.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 6 января 2018, 10:36

      Ну удачи тебе в Ростове, надеюсь что у руководителей действительно есть планы по развитию клуба!

      3
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 6 января 2018, 10:36

      Наивный викинг. Надеюсь у него заготовлен план Б.

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