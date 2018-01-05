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    «Ростов» усилился форвардом сборной Исландии

    «Ростов» уведомил общественность, что достиг договоренности о переходе уже бывшего нападающего норвежского «Мольде» Бьорна Сигурдарсона. Контракт исландца с южанами рассчитан на 3,5 года.

    «26-летний футболист в сезоне 2017 чемпионата Норвегии в 27 матчах за «Мольде» забил 16 голов и отдал 3 голевых передачи. Также на счету нашего новичка 1 гол и 9 матчей за сборную Исландии, которая будет участвовать в Чемпионате мира 2018 года.», – говорится в релизе «Ростова».

    Южане в РФПЛ идут десятыми.

    Источник: ФК «Ростов»

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    05.01.2018 19:26
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 6 января 2018, 13:05

      хорошая новость для любителей Ростова удачи Парню!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 6 января 2018, 01:01

      Добро пожаловать в Ростов!!
      Голов в ворота соперников не жалей, Бьорн!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 6 января 2018, 00:48

      Не успел летом,успел зимой ))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 5 января 2018, 23:06

      Нападающий Ростову необходим! Причем "забивной"! Бухаров, Дядюн, Шамуродов в 20 турах ничего не показали! Надеюсь, что Сигурдарсон-это действительно усиление! Удачи!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 5 января 2018, 22:42

      Ростов усилился Карпиным и Сигурдарсоном, далее посмотрим, что за сюрпризы последуют?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +348

      Ч.В.Г. 5 января 2018, 22:39

      Хороший нап. Добро пожаловать Бьорн!

      8
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 5 января 2018, 20:53

      Жаль, что не Рагнар Лодброк.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen > ferrum 5 января 2018, 23:24

      Там Рагнара убьют. И да, его оживления не будет((

      -3
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      ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen > ferrum 6 января 2018, 14:02

      Шутка.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 5 января 2018, 20:45

      Удачи!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 5 января 2018, 20:45

      ростов иногда неплохих легионеров находит)

      3
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      Рейтинг: +288

      DePisuares 5 января 2018, 20:40

      За сколько интересно)))

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