«Ростов» усилился форвардом сборной Исландии

«Ростов» уведомил общественность, что достиг договоренности о переходе уже бывшего нападающего норвежского «Мольде» Бьорна Сигурдарсона. Контракт исландца с южанами рассчитан на 3,5 года.

«26-летний футболист в сезоне 2017 чемпионата Норвегии в 27 матчах за «Мольде» забил 16 голов и отдал 3 голевых передачи. Также на счету нашего новичка 1 гол и 9 матчей за сборную Исландии, которая будет участвовать в Чемпионате мира 2018 года.», – говорится в релизе «Ростова».

Южане в РФПЛ идут десятыми.