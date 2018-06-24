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    Форвард сборной Исландии Сигурдарсон: «Карпин – лучший тренер в моей карьере»

    Нападающий «Ростова» и сборной Исландии Бьорн Сигурдарсон назвал Валерия Карпина лучшим тренером, с которым ему доводилось работать.

    «Мне 27, я уже поиграл в ряде клубов и могу назвать Валерия Карпина лучшим тренером в своей карьере. Он обожает атаку, но много внимания уделяет и обороне — так, чтобы мы лучше играли в нападении.

    Как Валерий построил команду, как наставляет ее, как объясняет, чего хочет, — это фантастика», — сказал Сигурдарсон.

    Источник: Sport24

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    24.06.2018 07:12
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 25 июня 2018, 10:41

      Кто бы сомневался. Это все знают. Тем более в этом сезоне игра Ростова убедит тех, кто не верит в професионализм Карпина.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 24 июня 2018, 15:12

      Видимо вся предыдущая карьера у этого викинга была совсем уж невзрачная.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 24 июня 2018, 10:31

      Ну дай бог Ростову успехов, если это правда. Так-то в актив Карпину можно было занести только серебро Спартака 2012 года.

      3
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      Рейтинг: +20833

      derrik2000 > Вомбат 24 июня 2018, 20:13

      С той игрой, какая была у Спартака в том сезоне, "серебро" выглядело издевательством: колхозно играли, совершенно невразумительно, что потом проявилось в следующем сезоне, когда кризис игровой стал только усугубляться.
      А в "Ростове"... Может, он для таких команд, как "Ростов" и создан. Так пусть там и тренирует местным болелам на радость. Тем более, что при Варелике "Ростов" совсем не похож на бердыевский. Я имею в виду, что сейчас его игра смотрится поинтереснее.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 24 июня 2018, 09:30

      Самое главное не забудь это В.Карпину сказать.

      -2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 24 июня 2018, 09:19

      О качестве тренера Карпина можно будет судить по факту достижения успеха клуба "Ростов"....новый сезон покажет его уровень...удачи Карпину и команде "Ростов"))

      4
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      Рейтинг: +915

      спанчес 24 июня 2018, 08:07

      че за хлеб

      -1
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