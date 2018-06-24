Форвард сборной Исландии Сигурдарсон: «Карпин – лучший тренер в моей карьере»

Нападающий «Ростова» и сборной Исландии Бьорн Сигурдарсон назвал Валерия Карпина лучшим тренером, с которым ему доводилось работать.

«Мне 27, я уже поиграл в ряде клубов и могу назвать Валерия Карпина лучшим тренером в своей карьере. Он обожает атаку, но много внимания уделяет и обороне — так, чтобы мы лучше играли в нападении.

Как Валерий построил команду, как наставляет ее, как объясняет, чего хочет, — это фантастика», — сказал Сигурдарсон.