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    Нападающий «Ростова» Сигурдарсон: «Уверен, Карпин хороший тренер»

    Новичок «Ростова» нападающий Бьорн Сигурдарсон рассказал, что успел освоиться в российской команде за две недели. Напомним, что исландец перешел в донской клуб 5 января из «Мольде».

    «Присоединился к команде два дня назад, но уже как дома. Мне нравится семейная атмосфера здесь, то, как меня встретили парни и тренерский штаб. Я сделал правильный выбор. Знаю о задачах и целях, которые стоят перед командой.

    Пока я принял участие только в нескольких тренировках, но видно, что ребята показывают все, на что способны. Каждый выкладывается по полной. Когда я думал о контракте, я конечно же говорил с Ингасоном. Он рассказывал много позитивных вещей, хвалил болельщиков и руководство. Рассказывал об атмосфере в команде. Он говорит, что счастлив. Уверен, что у меня тоже все будет хорошо.

    В Исландии много шутят про «Ростов». Я думаю, было бы здорово перевести сюда всю сборную Исландии.

    Видел новый стадион, который построили к чемпионату мира. Он выглядит замечательно. Спасибо тем, кто построил эту красоту.

    Я говорил с руководством несколько раз. Мне очень понравились эти люди. Они хотят того же, чего и мы – футболисты. Президент хочет видеть «Ростов» — командой высокого уровня. Это здорово. Но самое главное – он всегда открыт для общения. Если есть вопросы или предложения, можно прийти к нему. Это редкость для руководителя.

    Я знаю о Карпине. Он был отличным игроком. Уверен, он хороший тренер. Он понимает футбол и сам достиг в нем успехов», — рассказал Сигурдарсон

    Источник: ФК «Ростов»

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    15.01.2018 10:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 17 января 2018, 01:04

      Ростсельмаш никогда не сдавался! Потому и славен Ростов на Дону!

      0
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 15 января 2018, 18:11

      Чувствую присядет этот словоохотливый викинг на банку с первых туров.

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 15 января 2018, 13:33

      Вот когда исландец под руков. Карпина надерет самых первых соперников ,
      тогда и инттервью давать будешь!

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      Рейтинг: +1941

      Таганский 15 января 2018, 11:24

      Осталось совсем немного - как следует подготовиться ко 2 части Чемпионата, и наколотить по максимуму в ворота соперников Ростова..
      Ждем голы, Бьорн!!

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