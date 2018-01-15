Нападающий «Ростова» Сигурдарсон: «Уверен, Карпин хороший тренер»

Новичок «Ростова» нападающий Бьорн Сигурдарсон рассказал, что успел освоиться в российской команде за две недели. Напомним, что исландец перешел в донской клуб 5 января из «Мольде».

«Присоединился к команде два дня назад, но уже как дома. Мне нравится семейная атмосфера здесь, то, как меня встретили парни и тренерский штаб. Я сделал правильный выбор. Знаю о задачах и целях, которые стоят перед командой.

Пока я принял участие только в нескольких тренировках, но видно, что ребята показывают все, на что способны. Каждый выкладывается по полной. Когда я думал о контракте, я конечно же говорил с Ингасоном. Он рассказывал много позитивных вещей, хвалил болельщиков и руководство. Рассказывал об атмосфере в команде. Он говорит, что счастлив. Уверен, что у меня тоже все будет хорошо.

В Исландии много шутят про «Ростов». Я думаю, было бы здорово перевести сюда всю сборную Исландии.

Видел новый стадион, который построили к чемпионату мира. Он выглядит замечательно. Спасибо тем, кто построил эту красоту.

Я говорил с руководством несколько раз. Мне очень понравились эти люди. Они хотят того же, чего и мы – футболисты. Президент хочет видеть «Ростов» — командой высокого уровня. Это здорово. Но самое главное – он всегда открыт для общения. Если есть вопросы или предложения, можно прийти к нему. Это редкость для руководителя.

Я знаю о Карпине. Он был отличным игроком. Уверен, он хороший тренер. Он понимает футбол и сам достиг в нем успехов», — рассказал Сигурдарсон