Дзюба – лидер первого круга РПЛ по выигранным верховым единоборствам

В прошедшие выходные завершился первый круг чемпионата России.

Лучшим футболистом по выигранным верховым единоборствам по итогам первых 15 туров стал форвард «Зенита» Артем Дзюба. Он оказывался сильнее соперников в этом компоненте в среднем 4,6 раза за игру.

На втором месте идет нападающий «Ростова» Бьорн Сигурдарсон. Его показатель составляет 4,5 раза за матч. Замыкает тройку лидеров защитник «Краснодара» Урош Спайич – 4 выигранных верховых единоборства за 90 минут.