Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Дзюба – лидер первого круга РПЛ по выигранным верховым единоборствам

    В прошедшие выходные завершился первый круг чемпионата России.

    Лучшим футболистом по выигранным верховым единоборствам по итогам первых 15 туров стал форвард «Зенита» Артем Дзюба. Он оказывался сильнее соперников в этом компоненте в среднем 4,6 раза за игру.

    На втором месте идет нападающий «Ростова» Бьорн Сигурдарсон. Его показатель составляет 4,5 раза за матч. Замыкает тройку лидеров защитник «Краснодара» Урош Спайич – 4 выигранных верховых единоборства за 90 минут.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.11.2018 08:52
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2187

      Bozigit 27 ноября 2018, 14:57

      так и должно быть, с его то ростом

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 27 ноября 2018, 10:33

      Дзюбе лучше в регби играть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 27 ноября 2018, 10:32

      говорят из кожи крокодайлов хорошие дамские кошельки получаются

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 