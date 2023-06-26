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Джанни Бруно
Новости
Джанни Бруно - новости
Завершил карьеру
19 августа 1991 (35)
#9 | Нападающий
Бельгия
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Публикации
«Динамо» предложили подписать второго бомбардира чемпионата Бельгии
2023.06.26 14:31
4
Садик, Паскуато и Бруно покинули «Крылья Советов», судьбу Таранова решит Тихонов
2017.06.07 17:36
8
Паскуато и Бруно ушли из «Крыльев Советов»
2017.06.01 21:01
5
Форвард «Крыльев Советов» Бруно заинтересовал «Интер»
2017.05.11 16:28
2
Видео
Дубль Бруно в ворота «Урала» позволил «Крыльям Советов» покинуть зону вылета РФПЛ
2017.05.08 16:37
5
РФПЛ. «Крылья Советов» одержали волевую победу над «Уралом»
2017.05.08 16:23
6
Видео
Футболисты «Крыльев Советов» Паскуато и Бруно спели песню
2017.04.19 17:59
2
Решение о выкупе арендованных игроков будет приниматься «Крыльями Cоветов» в июне
2017.04.18 15:50
3
Бруно: «Ростов» – хорошая команда, получившая опыт в Лиге чемпионов и Лиге Европы»
2017.03.16 10:45
Бруно: «Крыльям Советов» нужно верить, что они смогут победить «Ростов»
2017.03.15 19:07
3
Четверо игроков «Крыльев» не сыграют против «Оренбурга»
2016.10.31 09:57
1
Бруно и Яхович выйдут в стартовом составе «Крыльев Советов» на матч с «Уфой»
2016.08.26 17:43
«Крылья Советов» бесплатно продлили аренду Бруно
2016.07.15 11:09
3
«Крылья Советов» ведут переговоры с нападающим «Эвиана»
2016.07.11 18:30
Яхович: «Важно, кто выиграл игру, а не кто больше бил или держал мяч»
2016.04.18 06:27
Бруно: «Собираюсь отпраздновать свой гол «Динамо», так как в Москве остаюсь впервые»
2016.04.17 20:42
1
Бруно: «Мне очень нравится в «Крыльях»
2016.03.03 16:35
«Крылья Советов» подписали форварда «Эвиана»
2016.02.26 18:35
Бруно близок к переходу в «Крылья Советов»
2016.02.24 18:55
1
На просмотр в «Крылья Советов» прибудет хавбек сборной Буркина-Фасо
2016.02.14 22:52
1
В «Крылья Советов» на просмотр прибыл бельгийский форвард
2016.02.07 09:11
3
«Крылья Советов» возьмут в аренду нападающего «Эвиана»
2016.02.05 15:17
Бруно не захотел переходить в «Крылья Советов»
2016.02.02 10:53
2
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