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    Джанни Бруно - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Джанни
    Фамилия Бруно
    Команда Гент
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 августа 1991 (31 год)
    Стоимость:
    € 900
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сент-Труйден 22 12 2 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 2:2 Генк (Генк)
    77' 45'
    26.02.2023 1' -76' Шарлеруа (Шарлеруа) 1:0 Сент-Труйден (Брюссель)
    19.02.2023 1' -42' Сент-Труйден (Брюссель) 0:1 Вестерло (Вестерло)
    12.02.2023 65' -90' Андерлехт (Брюссель) 3:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    88'
    04.02.2023 1' -80' Сент-Труйден (Брюссель) 1:0 Кортрейк (Кортрейк)
    45'
    28.01.2023 1' -81' Оуд-Хеверли (Левен) 1:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    7'
    19.01.2023 1' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 1:1 Брюгге (Брюгге)
    77'
    14.01.2023 1' -85' Эйпен (Эйпен) 0:2 Сент-Труйден (Брюссель)
    44'
    06.01.2023 1' -88' Стандард (Льеж) 1:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    62'
    27.12.2022 1' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 2:0 Зюлте-Варегем (Варегем)
    70'
    05.11.2022 1' -90' Серен (Серен) 1:2 Сент-Труйден (Брюссель)
    79'
    29.10.2022 1' -82' Вестерло (Вестерло) 2:3 Сент-Труйден (Брюссель)
    24' 45'
    22.10.2022 58' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 0:0 Оуд-Хеверли (Левен)
    15.10.2022 Был в запасе Сент-Труйден (Брюссель) 2:1 Шарлеруа (Шарлеруа)
    07.10.2022 1' -74' Антверпен (Антверпен) 2:0 Сент-Труйден (Брюссель)
    02.10.2022 1' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 0:1 Эйпен (Эйпен)
    17.09.2022 1' -90' Зюлте-Варегем (Варегем) 0:3 Сент-Труйден (Брюссель)
    1' 58' 29'
    09.09.2022 46' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 1:2 Стандард (Льеж)
    03.09.2022 55' -90' Генк (Генк) 0:0 Сент-Труйден (Брюссель)
    27.08.2022 73' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 3:1 Мехелен (Мехелен)
    76' 90'
    20.08.2022 Был в запасе Остенде (Остенде) 0:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    90'
    14.08.2022 1' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 0:3 Андерлехт (Брюссель)
    06.08.2022 1' -90' Кортрейк (Кортрейк) 0:0 Сент-Труйден (Брюссель)
    23.07.2022 74' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 1:1 Юнион СЖ (Брюссель)
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