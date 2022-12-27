Джанни Бруно - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Джанни
|Фамилия
|Бруно
|Команда
|Гент
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 августа 1991 (31 год)
Стоимость:
€ 900
тыс
|Имя
|Джанни
|Фамилия
|Бруно
|Команда
|Гент
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 августа 1991 (31 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сент-Труйден
|22
|12
|2
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|2:2
|Генк (Генк)
|77' 45'
|26.02.2023
|1' -76'
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|1:0
|Сент-Труйден (Брюссель)
|19.02.2023
|1' -42'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:1
|Вестерло (Вестерло)
|12.02.2023
|65' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|3:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|88'
|04.02.2023
|1' -80'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:0
|Кортрейк (Кортрейк)
|45'
|28.01.2023
|1' -81'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|7'
|19.01.2023
|1' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:1
|Брюгге (Брюгге)
|77'
|14.01.2023
|1' -85'
|Эйпен (Эйпен)
|0:2
|Сент-Труйден (Брюссель)
|44'
|06.01.2023
|1' -88'
|Стандард (Льеж)
|1:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|62'
|27.12.2022
|1' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|2:0
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|70'
|05.11.2022
|1' -90'
|Серен (Серен)
|1:2
|Сент-Труйден (Брюссель)
|79'
|29.10.2022
|1' -82'
|Вестерло (Вестерло)
|2:3
|Сент-Труйден (Брюссель)
|24' 45'
|22.10.2022
|58' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:0
|Оуд-Хеверли (Левен)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Сент-Труйден (Брюссель)
|2:1
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|07.10.2022
|1' -74'
|Антверпен (Антверпен)
|2:0
|Сент-Труйден (Брюссель)
|02.10.2022
|1' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:1
|Эйпен (Эйпен)
|17.09.2022
|1' -90'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|0:3
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1' 58' 29'
|09.09.2022
|46' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:2
|Стандард (Льеж)
|03.09.2022
|55' -90'
|Генк (Генк)
|0:0
|Сент-Труйден (Брюссель)
|27.08.2022
|73' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|3:1
|Мехелен (Мехелен)
|76' 90'
|20.08.2022
|Был в запасе
|Остенде (Остенде)
|0:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|90'
|14.08.2022
|1' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:3
|Андерлехт (Брюссель)
|06.08.2022
|1' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|0:0
|Сент-Труйден (Брюссель)
|23.07.2022
|74' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:1
|Юнион СЖ (Брюссель)