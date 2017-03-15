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    Бруно: «Крыльям Советов» нужно верить, что они смогут победить «Ростов»

    Нападающий «Крыльев Советов» Джанни Бруно, приступивший к тренировкам после длительного лечения от травмы, поделился ожиданиями от матча 20-го тура РФПЛ против «Ростова».

    – Джанни, расскажи подробнее о своем восстановлении.

    – В сентябре на одной из тренировок я повредил лодыжку и начал лечение. В январе я начал заниматься с командой на сборах и спустя неделю у меня появились проблемы с пяткой. Я улетел в Мюнхен, где проходил восстановление в течение нескольких недель. Сейчас я чувствую себя лучше, снова тренируюсь с командой и стараюсь набрать оптимальную форму.

    – В воскресенье «Крылья» сыграют с «Ростовом». Чем силен этот коллектив?

    – Это хорошая команда. В прошлом году они здорово выступили в чемпионате России. «Ростов» получил хороший опыт, играя в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Причем они неплохо выступили в обоих турнирах. Против «Ростова» тяжело играть, потому что они хорошо защищаются и ловят соперника на контратаках. Я думаю, что нам предстоит непростой матч. Но мы должны проявить наши лучшие качества и выйти на поле с отличным настроем. Нужно верить, что можем победить «Ростов» и все для этого сделать.

    – «Крылья» сыграют этот матч на домашнем стадионе. Это дает дополнительную мотивацию?

    – Безусловно. Все очень довольны, ведь мы наконец-то встретимся с нашими болельщиками. Для нас очень важно играть именно для них, ведь они помогают нам побеждать. Надеемся выиграть первый домашний матч после возобновления чемпионата.

    «Крылья Советов» находятся на 14-м месте в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    15.03.2017 19:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 15 марта 2017, 21:14

      Одни верят, что Бог есть, другие верят, что Бога нет! Ни то, ни другое, не доказуемо! Человек должен во что-то верить! Верь! Но я за Ростов!

      0
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      Рейтинг: +23

      CyPOBbIiXaH 15 марта 2017, 20:30

      можете хоть сколько верить, но ростов не обыграете

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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > CyPOBbIiXaH 15 марта 2017, 21:26

      время покажет ну и как минимум не проиграют

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