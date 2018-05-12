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Хаиро Самперио
Статистика
Хаиро Самперио - статистика
Завершил карьеру
11 июля 1993 (33)
#29 | Полузащитник
172 см
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Германия. Кубок 2019/2020
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
Германия. Бундеслига 2016/2017
Германия. Кубок 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Германия. Бундеслига 2015/2016
Германия. Бундеслига 2014/2015
Испания. Примера 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Испания. Примера 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лас-Пальмас
8
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 37 тур
Эйбар
1 : 0
12.05.2018
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Лас-Пальмас
0 : 1
06.05.2018
Хетафе
71' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Эспаньол
1 : 1
28.04.2018
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Лас-Пальмас
0 : 4
22.04.2018
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Лас-Пальмас
0 : 1
14.04.2018
Реал Сосьедад
71' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Леванте
2 : 1
08.04.2018
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
31.03.2018
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
01.03.2018
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Леганес
0 : 0
24.02.2018
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
1 : 2
17.02.2018
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Атлетик
0 : 0
09.02.2018
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Атлетико
3 : 0
28.01.2018
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Лас-Пальмас
2 : 1
20.01.2018
Валенсия
1' - 76'
73'
Испания. Примера, 19 тур
Жирона
6 : 0
13.01.2018
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Лас-Пальмас
1 : 2
06.01.2018
Эйбар
Был в запасе
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