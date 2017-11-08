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Иванс Лукьяновс
Статистика
Иванс Лукьяновс - статистика
Завершил карьеру
24 января 1987 (39), Даугавпилс
#10 | Полузащитник
184 см | 80 кг
Латвия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2017/2018
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Россия. Кубок 2016/2017
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. ФНЛ 2015/2016
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. ФНЛ 2014/2015
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. ФНЛ 2013/2014
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Россия. ФНЛ 2012/2013
Украина. Премьер-Лига 2012/2013
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Факел
17
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 22 тур
Тюмень
0 : 0
08.11.2017
Факел
1' - 43'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Факел
0 : 0
04.11.2017
Сочи
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Шинник
0 : 1
29.10.2017
Факел
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Факел
0 : 1
21.10.2017
Химки
1' - 83'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Томь
1 : 0
14.10.2017
Факел
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Факел
1 : 0
07.10.2017
Крылья Советов
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Кубань (ЛФЛ)
2 : 2
16.09.2017
Факел
1' - 60'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Факел
2 : 0
10.09.2017
Ротор
1' - 90'
84'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Авангард
2 : 0
06.09.2017
Факел
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Зенит-2
4 : 1
02.09.2017
Факел
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Балтика
0 : 1
19.08.2017
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Факел
0 : 3
13.08.2017
Спартак-2
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Тамбов
1 : 0
09.08.2017
Факел
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Факел
0 : 1
05.08.2017
Оренбург
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Cибирь
4 : 0
30.07.2017
Факел
1' - 79'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Факел
1 : 0
26.07.2017
Тюмень
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Сочи
2 : 0
22.07.2017
Факел
1' - 87'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Факел
2 : 2
15.07.2017
Шинник
80' - 90'
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