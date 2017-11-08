Статистика по турнирам

Россия. ФНЛ 2017/2018 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Россия. Кубок 2016/2017 Россия. ФНЛ 2016/2017 Россия. ФНЛ 2015/2016 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. ФНЛ 2014/2015 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. ФНЛ 2013/2014 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Россия. ФНЛ 2012/2013 Украина. Премьер-Лига 2012/2013 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011