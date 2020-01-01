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    Карл Дженкинсон - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Карл
    Фамилия Дженкинсон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 8 февраля 1992 (31 год)
    Рост 178
    Вес 67
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ноттингем Форест 4 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.02.2020 Был в запасе Кардифф (Кардифф) 0:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    22.02.2020 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    15.02.2020 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:2 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    11.02.2020 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:1 Чарльтон (Чарльтон)
    08.02.2020 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:0 Лидс (Лидс)
    01.02.2020 Был в запасе Бирмингем Сити (Бирмингем) 2:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    28.01.2020 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 0:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    19.01.2020 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 3:1 Лутон Таун (Лутон)
    11.01.2020 Был в запасе Рединг (Рединг) 1:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    01.01.2020 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 3:2 Блэкберн (Блэкберн)
    29.12.2019 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:0 Уиган Атлетик (Уиган)
    26.12.2019 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:2 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    31.08.2019 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:1 Престон (Престон)
    89'
    24.08.2019 1' -90' Фулхэм (Лондон) 1:2 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    21.08.2019 1' -90' Чарльтон (Чарльтон) 1:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    89'
    17.08.2019 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 3:0 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    10.08.2019 Был в запасе Лидс (Лидс) 1:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
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