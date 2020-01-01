|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ноттингем Форест
|4
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2020
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|0:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|22.02.2020
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|15.02.2020
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:2
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|11.02.2020
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:1
|Чарльтон (Чарльтон)
|08.02.2020
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:0
|Лидс (Лидс)
|01.02.2020
|Был в запасе
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|2:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|28.01.2020
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|0:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|19.01.2020
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|3:1
|Лутон Таун (Лутон)
|11.01.2020
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|1:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|01.01.2020
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|3:2
|Блэкберн (Блэкберн)
|29.12.2019
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:0
|Уиган Атлетик (Уиган)
|26.12.2019
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:2
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|31.08.2019
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:1
|Престон (Престон)
|89'
|24.08.2019
|1' -90'
|Фулхэм (Лондон)
|1:2
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|21.08.2019
|1' -90'
|Чарльтон (Чарльтон)
|1:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|89'
|17.08.2019
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|3:0
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|10.08.2019
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|1:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)