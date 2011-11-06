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    Нейтон - статистика

    #19 | Защитник
    Имя Нейтон Сержио
    Фамилия Пикколи
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 марта 1990 (32 года)
    Рост 182
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Удинезе 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.04.2012 Был в запасе Кьево (Верона) 0:0 Удинезе (Удине)
    11.04.2012 Был в запасе Рома (Рим) 3:1 Удинезе (Удине)
    01.04.2012 Был в запасе Сиена (Сиена) 1:0 Удинезе (Удине)
    24.03.2012 46' -90' Палермо (Палермо) 1:1 Удинезе (Удине)
    05.02.2012 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 3:2 Удинезе (Удине)
    28.01.2012 Был в запасе Ювентус (Турин) 2:1 Удинезе (Удине)
    15.01.2012 Был в запасе Дженоа (Генуя) 3:2 Удинезе (Удине)
    21.12.2011 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:0 Ювентус (Турин)
    11.12.2011 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:1 Кьево (Верона)
    06.11.2011 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:1 Сиена (Сиена)
    30.10.2011 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:0 Палермо (Палермо)
    26.10.2011 64' -90' Наполи (Неаполь) 2:0 Удинезе (Удине)
    23.10.2011 87' -90' Удинезе (Удине) 3:0 Новара (Новара)
    16.10.2011 1' -90' Аталанта (Бергамо) 0:0 Удинезе (Удине)
    02.10.2011 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:0 Болонья (Болонья)
    25.09.2011 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 0:0 Удинезе (Удине)
    21.09.2011 Был в запасе Милан (Милан) 1:1 Удинезе (Удине)
    11.09.2011 89' -90' Лечче (Лечче) 0:2 Удинезе (Удине)
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