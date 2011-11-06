|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Удинезе
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.04.2012
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:0
|Удинезе (Удине)
|11.04.2012
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|3:1
|Удинезе (Удине)
|01.04.2012
|Был в запасе
|Сиена (Сиена)
|1:0
|Удинезе (Удине)
|24.03.2012
|46' -90'
|Палермо (Палермо)
|1:1
|Удинезе (Удине)
|05.02.2012
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|3:2
|Удинезе (Удине)
|28.01.2012
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|2:1
|Удинезе (Удине)
|15.01.2012
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|3:2
|Удинезе (Удине)
|21.12.2011
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|0:0
|Ювентус (Турин)
|11.12.2011
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:1
|Кьево (Верона)
|06.11.2011
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:1
|Сиена (Сиена)
|30.10.2011
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:0
|Палермо (Палермо)
|26.10.2011
|64' -90'
|Наполи (Неаполь)
|2:0
|Удинезе (Удине)
|23.10.2011
|87' -90'
|Удинезе (Удине)
|3:0
|Новара (Новара)
|16.10.2011
|1' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|0:0
|Удинезе (Удине)
|02.10.2011
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:0
|Болонья (Болонья)
|25.09.2011
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|0:0
|Удинезе (Удине)
|21.09.2011
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|1:1
|Удинезе (Удине)
|11.09.2011
|89' -90'
|Лечче (Лечче)
|0:2
|Удинезе (Удине)