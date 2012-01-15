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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Удинезе
Дженоа - Удинезе: обзор матча 15 января 2012
Дженоа
15.01.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 18 тур
3 : 2
Завершен
Удинезе
49'
А. Гранквист
50'
Б. Янкович
71'
Р. Паласио
13'
Д. Ферронетти
75'
А. Ди Натале (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Удинезе
Желтая карточка
Д. Пинци
Замена
Ю. Куцка
️️️️
А. Меркель
Замена
Д. Фаббрини
️️️️
Ж. Фернандес
Замена
Д. Паскуале
️️️️
Д. Экстранд
Замена
Ф. Сеймур
️️️️
Р. Паласио
Желтая карточка
Д. Бьондини
ГОЛ с пенальти! 3:2!
А. Ди Натале
Красная карточка
М. Росси
ГОЛ! 3:1!
Р. Паласио
ГОЛ! 2:1!
Б. Янкович
Пас отдал
К. Констан
ГОЛ! 1:1!
А. Гранквист
Желтая карточка
Д. Экстранд
13'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ферронетти
Пас отдал
П. Армеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Себастьян Фрей
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
7
Марко Росси
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
5
Джоэль Экстранд
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
6
Желсон Фернандес
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Дженоа
21
Кристиано Лупателли
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
17
Фелипе Сеймур
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
2
Лукас Пратто
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
19
Нейтон
ЛЗ
20
Абдул Сиссоко
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
3-4-3
1
Фрей
19
Констан
4
Гранквист
27
Место
8
Бьондини
44
Велозу
21
Меркель
7
Росси
19
Джилардино
7
Янкович
8
Паласио
3-2-3-2
1
Ханданович
46
Ферронетти
8
Баста
5
Данило
5
Экстранд
22
Исла
6
Фернандес
3
Пинци
7
Армеро
9
Флоро Флорес
10
Ди Натале
8
Паласио
17
Сеймур
17
Сеймур
8
Паласио
21
Меркель
33
Куцка
33
Куцка
21
Меркель
5
Экстранд
26
Паскуале
26
Паскуале
5
Экстранд
6
Фернандес
31
Фаббрини
31
Фаббрини
6
Фернандес
Остались в запасе
Дженоа
Удинезе
21
Кристиано Лупателли
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
2
Лукас Пратто
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
93
Даниэле Паделли
ВР
19
Нейтон
ЛЗ
20
Абдул Сиссоко
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
2
Лукас Пратто
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
19
Нейтон
ЛЗ
20
Абдул Сиссоко
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
Главный тренер
Альберто Малезани
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Дженоа - Удинезе
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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