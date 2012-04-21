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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Удинезе
Кьево - Удинезе: обзор матча 21 апреля 2012
Кьево
21.04.2012, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 34 тур
0 : 0
Завершен
Удинезе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Удинезе
Замена
Ф. Грандольфо
️️️️
А. Палоски
Замена
А. Абди
️️️️
Д. Баста
Замена
Б. Цесар
️️️️
Р. Крусадо
Замена
П. Саммарко
️️️️
Лусиано
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
П. Баррето
Пенальти не реализован!
С. Теро
Замена
Д. Экстранд
️️️️
А. Кода
Желтая карточка
Ж. Фернандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
3
Букари Драме
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
10
Лусиано
ЛП
14
Риналдо Крусадо
ЛВ
4
Майкл Брэдли
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
27
Квадво Асамоа
ЛП
24
Микеле Пациенца
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
10
Пауло Баррето
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
39
Франческо Грандольфо
ЦФ
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
19
Нейтон
ЛЗ
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
5
Джоэль Экстранд
ПЗ
8
Габриэль Торже
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
4-3-1-2
70
Соррентино
3
Драме
15
Ачерби
3
Дайнелли
21
Фрей
10
Лусиано
30
Ригони
4
Брэдли
14
Крусадо
9
Палоски
77
Теро
4-4-2
1
Ханданович
4
Бенатиа
5
Данило
8
Баста
35
Кода
7
Армеро
24
Пациенца
6
Фернандес
27
Асамоа
10
Баррето
10
Ди Натале
9
Палоски
39
Грандольфо
39
Грандольфо
9
Палоски
14
Крусадо
12
Цесар
12
Цесар
14
Крусадо
10
Лусиано
23
Саммарко
23
Саммарко
10
Лусиано
35
Кода
5
Экстранд
5
Экстранд
35
Кода
8
Баста
22
Абди
22
Абди
8
Баста
10
Баррето
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
10
Баррето
Остались в запасе
Кьево
Удинезе
1
Кристиан Пуджиони
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
Главный тренер
Доменико Ди Карло
93
Даниэле Паделли
ВР
19
Нейтон
ЛЗ
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
8
Габриэль Торже
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
1
Кристиан Пуджиони
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
19
Нейтон
ЛЗ
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
8
Габриэль Торже
ЦП
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Кьево - Удинезе
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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