|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шинник
|21
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.05.2012
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Торпедо (Москва)
|25.04.2012
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:1
|Урал (Екатеринбург)
|31.03.2012
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|20.03.2012
|1' -90'
|Урал (Екатеринбург)
|0:1
|Шинник (Ярославль)
|12.03.2012
|1' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|0:1
|Шинник (Ярославль)
|07.11.2011
|1' -46'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|01.11.2011
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|5:0
|Динамо Бр (Брянск)
|27.10.2011
|1' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|1:2
|Шинник (Ярославль)
|24.10.2011
|1' -90'
|Урал (Екатеринбург)
|0:2
|Шинник (Ярославль)
|17.10.2011
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|2:1
|Шинник (Ярославль)
|14.10.2011
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:0
|Шинник (Ярославль)
|06.10.2011
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|3:3
|Сибирь (Новосибирск)
|03.10.2011
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:0
|Енисей (Красноярск)
|29'
|28.09.2011
|1' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|1:2
|Шинник (Ярославль)
|15.09.2011
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|3:2
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|12.09.2011
|35' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:1
|Мордовия (Саранск)
|01.09.2011
|Был в запасе
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|19.08.2011
|77' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:3
|Балтика (Калининград)