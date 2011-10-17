Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Абдель Леманж - статистика

    #33 | Защитник
    Имя Абдель
    Фамилия Леманж
    Состав Без клуба
    Родной город Дуала
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 июля 1990 (32 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шинник 21 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.05.2012 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:0 Торпедо (Москва)
    25.04.2012 1' -90' Шинник (Ярославль) 2:1 Урал (Екатеринбург)
    31.03.2012 1' -90' Торпедо (Москва) 1:1 Шинник (Ярославль)
    20.03.2012 1' -90' Урал (Екатеринбург) 0:1 Шинник (Ярославль)
    12.03.2012 1' -90' Динамо Бр (Брянск) 0:1 Шинник (Ярославль)
    07.11.2011 1' -46' Шинник (Ярославль) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    01.11.2011 1' -90' Шинник (Ярославль) 5:0 Динамо Бр (Брянск)
    27.10.2011 1' -90' Оренбург (Оренбург) 1:2 Шинник (Ярославль)
    24.10.2011 1' -90' Урал (Екатеринбург) 0:2 Шинник (Ярославль)
    17.10.2011 1' -90' Луч (Владивосток) 2:1 Шинник (Ярославль)
    14.10.2011 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:0 Шинник (Ярославль)
    06.10.2011 1' -90' Шинник (Ярославль) 3:3 Сибирь (Новосибирск)
    03.10.2011 1' -90' Шинник (Ярославль) 2:0 Енисей (Красноярск)
    29'
    28.09.2011 1' -90' Торпедо Вл (Владимир) 1:2 Шинник (Ярославль)
    15.09.2011 1' -90' Шинник (Ярославль) 3:2 КАМАЗ (Набережные Челны)
    12.09.2011 35' -90' Шинник (Ярославль) 0:1 Мордовия (Саранск)
    01.09.2011 Был в запасе Волгарь-Газпром (Астрахань) 1:1 Шинник (Ярославль)
    19.08.2011 77' -90' Шинник (Ярославль) 0:3 Балтика (Калининград)
    • Читайте нас: 
    11