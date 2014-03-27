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Дани Бенитес
Статистика
Дани Бенитес - статистика
Завершил карьеру
7 апреля 1987 (39), Пальма-де-Мальорка
#11 | Полузащитник
Испания
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Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гранада
9
0
1
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 30 тур
Атлетико
1 : 0
27.03.2014
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Хетафе
3 : 3
14.03.2014
Гранада
90' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Гранада
2 : 0
09.03.2014
Вильярреал
81' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Атлетик
4 : 0
28.02.2014
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Гранада
1 : 0
16.02.2014
Бетис
61' - 79'
79'
Испания. Примера, 22 тур
Гранада
1 : 2
31.01.2014
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Гранада
0 : 0
18.01.2014
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Гранада
4 : 0
10.01.2014
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Гранада
2 : 0
30.09.2013
Атлетик
81' - 85'
Испания. Примера, 5 тур
Бетис
0 : 0
22.09.2013
Гранада
66' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Гранада
0 : 1
15.09.2013
Эспаньол
1' - 66'
Испания. Примера, 3 тур
Сельта
1 : 1
31.08.2013
Гранада
1' - 55'
43'
Испания. Примера, 2 тур
Гранада
0 : 1
26.08.2013
Реал
1' - 76'
Испания. Примера, 1 тур
Осасуна
1 : 2
18.08.2013
Гранада
1' - 58'
45'
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