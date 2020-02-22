Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Анхель Ранхель - статистика

Завершил карьеру
28 октября 1982 (43)
#22 | Защитник
188 см | 84 кг
Испания
Статистика Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Куинз Парк Рейнджерс
16
0
0
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Ноттингем Форест
0 : 0
22.02.2020
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
63'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк Рейнджерс
4 : 2
15.02.2020
Сток Сити
1' - 90'
88'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Суонси
0 : 0
11.02.2020
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
41'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 0
08.02.2020
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 1
01.02.2020
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Блэкберн
2 : 1
28.01.2020
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
29.12.2019
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Дерби Каунти
1 : 1
30.11.2019
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Лидс
2 : 0
02.11.2019
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 3
28.10.2019
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 2
22.10.2019
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Халл Сити
2 : 3
19.10.2019
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Куинз Парк Рейнджерс
4 : 2
05.10.2019
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Кардифф
3 : 0
02.10.2019
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
31.08.2019
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
43'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 1
24.08.2019
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Бристоль Сити
2 : 0
17.08.2019
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
34'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
10.08.2019
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Сток Сити
1 : 2
03.08.2019
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Главные новости
Реакция Орлова на три ничьи «Краснодара» подряд
14:29
В «Родине» объяснили увольнение Диаса
13:30
1
Реакция Мостового на увольнение Диаса из «Родины»
13:13
3
ЦСКА готов продать Кисляка за 40-50 миллионов
13:07
2
ФотоВ РПЛ случилась первая тренерская отставка
12:42
1
ВидеоСборная России представила новую форму
12:28
7
Агент Жиго допустил трансфер экс-спартаковца в «Зенит»
12:21
12
Видео40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
11:26
4
«Это кромешный ад»: Генич разочаровался в клубе РПЛ
11:18
7
Симеоне назвал лучшую команду: «Играет в какой-то другой вид спорта»
10:50
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+