Сергей Киселев - статистика
#9 | Защитник
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Киселев
|Команда
|Карелия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 января 1990 (33 года)
|Рост
|170
|Вес
|65
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Киселев
|Команда
|Карелия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 января 1990 (33 года)
|Рост
|170
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Карелия
|18
|1
|0
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.04.2016
|1' -90'
|Домодедово (Москва)
|2:2
|Карелия (Петрозаводск)
|08.11.2015
|1' -90'
|Карелия (Петрозаводск)
|3:1
|Волга (Тверь)
|01.11.2015
|1' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|4:0
|Карелия (Петрозаводск)
|26.10.2015
|1' -90'
|Карелия (Петрозаводск)
|1:2
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|21.10.2015
|1' -90'
|Карелия (Петрозаводск)
|0:2
|Москва (Москва)
|16.10.2015
|1' -90'
|Псков-747 (Псков)
|0:1
|Карелия (Петрозаводск)
|11.10.2015
|1' -90'
|Карелия (Петрозаводск)
|0:3
|Строгино (Москва)
|05.10.2015
|1' -90'
|ЦРФСО (Смоленск)
|2:0
|Карелия (Петрозаводск)
|01.10.2015
|1' -90'
|Карелия (Петрозаводск)
|2:0
|Коломна (Коломна)
|88'
|27.09.2015
|1' -90'
|Спартак К (Кострома)
|3:0
|Карелия (Петрозаводск)
|21.09.2015
|1' -90'
|Карелия (Петрозаводск)
|3:0
|Торпедо Вл (Владимир)
|15.09.2015
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|2:0
|Карелия (Петрозаводск)
|08.09.2015
|1' -90'
|Карелия (Петрозаводск)
|0:2
|Химки (Химки)
|25.08.2015
|1' -90'
|Карелия (Петрозаводск)
|0:2
|Домодедово (Москва)
|42' 90'
|18.08.2015
|1' -90'
|Волга (Тверь)
|1:1
|Карелия (Петрозаводск)
|12.08.2015
|1' -90'
|Карелия (Петрозаводск)
|1:1
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|21' 21'
|04.08.2015
|1' -90'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|3:2
|Карелия (Петрозаводск)
|28.07.2015
|1' -90'
|Москва (Москва)
|4:2
|Карелия (Петрозаводск)