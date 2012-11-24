Джей Табб - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Джей
|Фамилия
|Табб
|Команда
|Ипсвич Таун
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тутинг
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 февраля 1984 (39 лет)
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Джей
|Фамилия
|Табб
|Команда
|Ипсвич Таун
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тутинг
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 февраля 1984 (39 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рединг
|12
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.01.2013
|Был в запасе
|Тоттенхэм (Лондон)
|3:1
|Рединг (Рединг)
|29.12.2012
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|1:0
|Вест Хэм (Лондон)
|26.12.2012
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|0:0
|Суонси (Суонси)
|22.12.2012
|1' -90'
|Манчестер Сити (Манчестер)
|1:0
|Рединг (Рединг)
|17.12.2012
|1' -90'
|Рединг (Рединг)
|2:5
|Арсенал (Лондон)
|65'
|11.12.2012
|1' -90'
|Сандерленд (Сандерленд)
|3:0
|Рединг (Рединг)
|08.12.2012
|1' -69'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|1:0
|Рединг (Рединг)
|01.12.2012
|1' -90'
|Рединг (Рединг)
|3:4
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|79'
|27.11.2012
|1' -90'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|1:0
|Рединг (Рединг)
|24.11.2012
|1' -73'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|3:2
|Рединг (Рединг)
|17.11.2012
|1' -90'
|Рединг (Рединг)
|2:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|10.11.2012
|1' -90'
|Рединг (Рединг)
|0:0
|Норвич Сити (Норвич)
|04.11.2012
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:1
|Рединг (Рединг)
|27.10.2012
|1' -69'
|Рединг (Рединг)
|3:3
|Фулхэм (Лондон)
|06.10.2012
|1' -89'
|Суонси (Суонси)
|2:2
|Рединг (Рединг)
|60'
|22.08.2012
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|4:2
|Рединг (Рединг)
|18.08.2012
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|1:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)