Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мэттью Миллс - статистика

Завершил карьеру
14 июля 1986 (40), Суиндон
#5 | Защитник
191 см
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ноттингем Форест
12
0
0
6
0
Барнсли
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Лидс
2 : 1
21.04.2018
Барнсли
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Барнсли
1 : 2
20.02.2018
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Барнсли
1 : 1
10.02.2018
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 0
03.02.2018
Барнсли
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Ноттингем Форест
0 : 3
30.01.2018
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Вулверхэмптон
0 : 2
20.01.2018
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
13.01.2018
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Бристоль Сити
2 : 1
16.12.2017
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
09.12.2017
Болтон
1' - 90'
32'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Ипсвич Таун
4 : 2
02.12.2017
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Ноттингем Форест
0 : 2
26.11.2017
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
21.11.2017
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бирмингем Сити
1 : 0
18.11.2017
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Ноттингем Форест
4 : 0
04.11.2017
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рединг
3 : 1
31.10.2017
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Халл Сити
2 : 3
28.10.2017
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Ноттингем Форест
1 : 3
26.09.2017
Фулхэм
1' - 90'
71'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Астон Вилла
2 : 1
23.09.2017
Ноттингем Форест
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ноттингем Форест
1 : 2
16.09.2017
Вулверхэмптон
1' - 90'
82'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Сандерленд
0 : 1
12.09.2017
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 1
09.09.2017
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Ноттингем Форест
0 : 2
26.08.2017
Лидс
1' - 90'
49'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Ноттингем Форест
2 : 1
19.08.2017
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Барнсли
2 : 1
15.08.2017
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Брентфорд
3 : 4
12.08.2017
Ноттингем Форест
1' - 90'
86'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
04.08.2017
Миллуолл
77' - 90'
Главные новости
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
1
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
3
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
4
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
6
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
7
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+