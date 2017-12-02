|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ноттингем Форест
|12
|0
|0
|6
|0
|Барнсли
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.04.2018
|1' -90'
|Лидс (Лидс)
|2:1
|Барнсли (Барнсли)
|20.02.2018
|1' -90'
|Барнсли (Барнсли)
|1:2
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|10.02.2018
|1' -90'
|Барнсли (Барнсли)
|1:1
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|03.02.2018
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:0
|Барнсли (Барнсли)
|30.01.2018
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:3
|Престон (Престон)
|20.01.2018
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|0:2
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|13.01.2018
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:1
|Астон Вилла (Бирмингем)
|16.12.2017
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|2:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|09.12.2017
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|3:2
|Болтон (Болтон)
|32'
|02.12.2017
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|4:2
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|26.11.2017
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:2
|Кардифф (Кардифф)
|21.11.2017
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:0
|Норвич Сити (Норвич)
|18.11.2017
|Был в запасе
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|1:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|04.11.2017
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|4:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|31.10.2017
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|3:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|28.10.2017
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:3
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|26.09.2017
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:3
|Фулхэм (Лондон)
|71'
|23.09.2017
|1' -90'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|2:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|90'
|16.09.2017
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:2
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|82'
|12.09.2017
|1' -90'
|Сандерленд (Сандерленд)
|0:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|09.09.2017
|Был в запасе
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|3:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|26.08.2017
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:2
|Лидс (Лидс)
|49'
|19.08.2017
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:1
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|15.08.2017
|1' -90'
|Барнсли (Барнсли)
|2:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|12.08.2017
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|3:4
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|86'
|04.08.2017
|77' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:0
|Миллуолл (Лондон)