Статистика по турнирам

Россия. Второй дивизион. Зона Центр 2015/2016 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. ФНЛ 2011/2012 Россия. Первый дивизион 2010 Россия. Первый дивизион 2009 Россия. Кубок 2008/2009 Россия. Первый дивизион 2008 Россия. Кубок 2007/2008 Россия. Кубок 2006/2007