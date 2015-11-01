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Александр Фомичев - статистика

Завершил карьеру
7 января 1979 (47)
#9 | Полузащитник
179 см | 76 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Бр
15
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 16 тур
Динамо Бр
0 : 2
01.11.2015
Металлург Л
1' - 82'
51'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 15 тур
Арсенал-2
0 : 1
25.10.2015
Динамо Бр
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 14 тур
Динамо Бр
0 : 2
18.10.2015
Энергомаш
1' - 77'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 13 тур
Динамо Бр
3 : 0
11.10.2015
Калуга
1' - 82'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 12 тур
Авангард
2 : 2
04.10.2015
Динамо Бр
1' - 80'
23'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 11 тур
Динамо Бр
3 : 1
27.09.2015
Чертаново
1' - 73'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 10 тур
Зенит
0 : 0
21.09.2015
Динамо Бр
1' - 74'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 9 тур
Динамо Бр
1 : 2
14.09.2015
Тамбов
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 8 тур
Торпедо
1 : 0
08.09.2015
Динамо Бр
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 7 тур
Динамо Бр
2 : 0
31.08.2015
Рязань
1' - 41'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 6 тур
Орел
1 : 0
24.08.2015
Динамо Бр
1' - 78'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 5 тур
Динамо Бр
0 : 0
17.08.2015
Локомотив
1' - 70'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 4 тур
Металлург Л
3 : 2
11.08.2015
Динамо Бр
1' - 62'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 3 тур
Динамо Бр
0 : 0
03.08.2015
Арсенал-2
1' - 66'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 2 тур
Энергомаш
0 : 1
28.07.2015
Динамо Бр
1' - 46'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 1 тур
Витязь
0 : 0
20.07.2015
Динамо Бр
1' - 63'
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