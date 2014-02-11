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    Жули - статистика

    #21 | Полузащитник
    Имя Гильерме
    Фамилия До Прадо
    Состав Без клуба
    Родной город Кампинаш
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 31 декабря 1981 (41 год)
    Рост 189
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Саутгемптон 8 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.05.2014 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 1:1 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    03.05.2014 Был в запасе Суонси (Суонси) 0:1 Саутгемптон (Саутгемптон)
    26.04.2014 90' -90' Саутгемптон (Саутгемптон) 2:0 Эвертон (Ливерпуль)
    19.04.2014 Был в запасе Астон Вилла (Бирмингем) 0:0 Саутгемптон (Саутгемптон)
    12.04.2014 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 0:1 Кардифф (Кардифф)
    05.04.2014 Был в запасе Манчестер Сити (Манчестер) 4:1 Саутгемптон (Саутгемптон)
    29.03.2014 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 4:0 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    15.03.2014 61' -90' Саутгемптон (Саутгемптон) 4:2 Норвич Сити (Норвич)
    22.02.2014 Был в запасе Вест Хэм (Лондон) 3:1 Саутгемптон (Саутгемптон)
    11.02.2014 77' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:1 Саутгемптон (Саутгемптон)
    28.01.2014 88' -90' Саутгемптон (Саутгемптон) 2:2 Арсенал (Лондон)
    18.01.2014 Был в запасе Сандерленд (Сандерленд) 2:2 Саутгемптон (Саутгемптон)
    11.01.2014 90' -90' Саутгемптон (Саутгемптон) 1:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    26.10.2013 78' -90' Саутгемптон (Саутгемптон) 2:0 Фулхэм (Лондон)
    19.10.2013 83' -90' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 1:1 Саутгемптон (Саутгемптон)
    06.10.2013 88' -90' Саутгемптон (Саутгемптон) 2:0 Суонси (Суонси)
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