|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Саутгемптон
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.05.2014
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|1:1
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|03.05.2014
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|0:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|26.04.2014
|90' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|19.04.2014
|Был в запасе
|Астон Вилла (Бирмингем)
|0:0
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|12.04.2014
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|0:1
|Кардифф (Кардифф)
|05.04.2014
|Был в запасе
|Манчестер Сити (Манчестер)
|4:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|29.03.2014
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|4:0
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|15.03.2014
|61' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|4:2
|Норвич Сити (Норвич)
|22.02.2014
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|3:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|11.02.2014
|77' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|28.01.2014
|88' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:2
|Арсенал (Лондон)
|18.01.2014
|Был в запасе
|Сандерленд (Сандерленд)
|2:2
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|11.01.2014
|90' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|1:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|26.10.2013
|78' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:0
|Фулхэм (Лондон)
|19.10.2013
|83' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|1:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|06.10.2013
|88' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:0
|Суонси (Суонси)