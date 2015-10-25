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    Келвин Дэвис - статистика

    Вратарь
    Имя Келвин
    Фамилия Дэвис
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Бедфорд
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 29 сентября 1976 (46 лет)
    Рост 185
    Вес 82
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Саутгемптон 1 -2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.01.2016 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 3:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    13.01.2016 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 2:0 Уотфорд (Уотфорд)
    19.12.2015 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 0:2 Тоттенхэм (Лондон)
    12.12.2015 Был в запасе Кристал Пэлас (Лондон) 1:0 Саутгемптон (Саутгемптон)
    05.12.2015 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 1:1 Астон Вилла (Бирмингем)
    28.11.2015 Был в запасе Манчестер Сити (Манчестер) 3:1 Саутгемптон (Саутгемптон)
    21.11.2015 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 0:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    07.11.2015 Был в запасе Сандерленд (Сандерленд) 0:1 Саутгемптон (Саутгемптон)
    01.11.2015 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 2:0 Борнмут (Борнмут)
    25.10.2015 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 1:1 Саутгемптон (Саутгемптон)
    17.10.2015 1' -90' Саутгемптон (Саутгемптон) 2:2 Лестер (Лестер)
    03.10.2015 Был в запасе Челси (Лондон) 1:3 Саутгемптон (Саутгемптон)
    26.09.2015 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 3:1 Суонси (Суонси)
    20.09.2015 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 2:3 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    12.09.2015 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 0:0 Саутгемптон (Саутгемптон)
    30.08.2015 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 3:0 Норвич Сити (Норвич)
    23.08.2015 Был в запасе Уотфорд (Уотфорд) 0:0 Саутгемптон (Саутгемптон)
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