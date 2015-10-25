|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Саутгемптон
|1
|-2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.01.2016
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|3:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|13.01.2016
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:0
|Уотфорд (Уотфорд)
|19.12.2015
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|0:2
|Тоттенхэм (Лондон)
|12.12.2015
|Был в запасе
|Кристал Пэлас (Лондон)
|1:0
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|05.12.2015
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|1:1
|Астон Вилла (Бирмингем)
|28.11.2015
|Был в запасе
|Манчестер Сити (Манчестер)
|3:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|21.11.2015
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|0:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|07.11.2015
|Был в запасе
|Сандерленд (Сандерленд)
|0:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|01.11.2015
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:0
|Борнмут (Борнмут)
|25.10.2015
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|1:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|17.10.2015
|1' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:2
|Лестер (Лестер)
|03.10.2015
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|1:3
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|26.09.2015
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|3:1
|Суонси (Суонси)
|20.09.2015
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:3
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|12.09.2015
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:0
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|30.08.2015
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|3:0
|Норвич Сити (Норвич)
|23.08.2015
|Был в запасе
|Уотфорд (Уотфорд)
|0:0
|Саутгемптон (Саутгемптон)