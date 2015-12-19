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Саутгемптон - Тоттенхэм
Саутгемптон - Тоттенхэм: обзор матча 19 декабря 2015
Саутгемптон
19.12.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 2
Завершен
Тоттенхэм
40'
Г. Кейн
43'
Д. Алли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Тоттенхэм
90'
Замена
Х. Сон
️️️️
Г. Кейн
86'
Замена
Н. Шадли
️️️️
К. Эриксен
79'
Замена
Т. Кэрролл
️️️️
Д. Алли
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
Й. Класи
78'
72'
Желтая карточка
Д. Алли
Замена
Ш. Лонг
️️️️
С. Дэвис
64'
Замена
Хуанми
️️️️
Д. Тадич
64'
43'
ГОЛ! 0:2!
Д. Алли
Пас отдал
К. Уокер
Желтая карточка
Ж. Фонте
42'
40'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кейн
Пас отдал
Д. Алли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
13
Пауло Газзанига
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
10
Стивен Дэвис
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
8
Деле Алли
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
4-3-2-1
13
Газзанига
5
Бертранд
6
Фонте
4
ван Дейк
21
Соареш
10
Дэвис
8
Класи
2
Ваньяма
10
Тадич
10
Мане
9
Пелле
3-2-1-3-1
1
Льорис
23
Алдервейрелд
15
Дайер
14
Вертонген
2
Уокер
4
Дэвис
8
Дембеле
9
Ламела
24
Эриксен
8
Алли
9
Кейн
8
Класи
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
8
Класи
10
Дэвис
7
Лонг
7
Лонг
10
Дэвис
10
Тадич
7
Хуанми
7
Хуанми
10
Тадич
8
Алли
14
Кэрролл
14
Кэрролл
8
Алли
24
Эриксен
89
Шадли
89
Шадли
24
Эриксен
9
Кейн
7
Сон
7
Сон
9
Кейн
Остались в запасе
Саутгемптон
Тоттенхэм
1
Келвин Дэвис
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Келвин Дэвис
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Саутгемптон - Тоттенхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Сент-Мэри
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