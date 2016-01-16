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АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Вест Бромвич
Саутгемптон - Вест Бромвич: обзор матча 16 января 2016
Саутгемптон
16.01.2016, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
3 : 0
Завершен
Вест Бромвич
6'
Д. Уорд-Проус
35'
Д. Уорд-Проус (П)
72'
Д. Тадич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Вест Бромвич
Замена
К. Мартина
️️️️
С. Соареш
84'
Замена
О. Ромеу
️️️️
С. Дэвис
73'
ГОЛ! 3:0!
Д. Тадич
Пас отдал
С. Дэвис
72'
63'
Замена
С. Бераино
️️️️
С. Сессеньон
Замена
Д. Тадич
️️️️
С. Мане
63'
45'
Замена
К. Брант
️️️️
Д. Флетчер
45'
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
Й. Ольссон
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Уорд-Проус
35'
ГОЛ! 1:0!
Д. Уорд-Проус
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
5
Райан Бертранд
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
10
Стивен Дэвис
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
9
Грациано Пелле
ЦФ
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
38
Саидо Бераино
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
3-2-3-1-1
17
Форстер
23
Таргетт
6
Фонте
4
ван Дейк
5
Бертранд
21
Соареш
10
Дэвис
2
Ваньяма
30
Уорд-Проус
10
Мане
7
Лонг
4-5-1
13
Майхилл
13
Ольссон
36
Маколи
35
Эванс
15
Доусон
29
Сессеньон
16
МакКлин
22
Якоб
8
Гарднер
24
Флетчер
28
Аничебе
21
Соареш
15
Мартина
15
Мартина
21
Соареш
10
Дэвис
21
Ромеу
21
Ромеу
10
Дэвис
10
Мане
10
Тадич
10
Тадич
10
Мане
24
Флетчер
11
Брант
11
Брант
24
Флетчер
29
Сессеньон
38
Бераино
38
Бераино
29
Сессеньон
13
Ольссон
23
Рондон
23
Рондон
13
Ольссон
Остались в запасе
Саутгемптон
Вест Бромвич
1
Келвин Дэвис
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
7
Хуанми
ЦФ
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
20
Каллум МакМанаман
ПВ
12
Бен Фостер
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
1
Келвин Дэвис
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
7
Хуанми
ЦФ
9
Грациано Пелле
ЦФ
Остались в запасе
20
Каллум МакМанаман
ПВ
12
Бен Фостер
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Саутгемптон - Вест Бромвич
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Сент-Мэри
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