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АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Уотфорд
Саутгемптон - Уотфорд: обзор матча 13 января 2016
Саутгемптон
13.01.2016, среда, 22:45
Англия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Уотфорд
18'
Ш. Лонг
74'
Д. Тадич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Уотфорд
Замена
М. Йошида
️️️️
С. Соареш
82'
Замена
Г. Пелле
️️️️
С. Дэвис
81'
77'
Желтая карточка
Т. Дини
ГОЛ! 2:0!
Д. Тадич
Пас отдал
С. Дэвис
74'
72'
Замена
К. Кэткарт
️️️️
М. Бритос
Замена
Д. Тадич
️️️️
С. Мане
71'
68'
Замена
С. Ибарбо
️️️️
А. Ньом
67'
Желтая карточка
С. Предль
61'
Замена
И. Анья
️️️️
А. Абди
Желтая карточка
С. Соареш
24'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Лонг
Пас отдал
М. Таргетт
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
5
Райан Бертранд
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
26
Бен Уотсон
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
9
Грациано Пелле
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Уотфорд
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
44
Хуан Карлос Паредес
ПЗ
21
Икечи Анья
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
3-2-3-1-1
17
Форстер
23
Таргетт
6
Фонте
4
ван Дейк
5
Бертранд
21
Соареш
21
Ромеу
8
Класи
10
Дэвис
10
Мане
7
Лонг
4-1-3-2
1
Гомес
12
Ньом
4
Предль
3
Бритос
25
Холебас
6
Капу
26
Уотсон
22
Абди
14
Хурадо
14
Дини
9
Игало
21
Соареш
4
Йошида
4
Йошида
21
Соареш
10
Мане
10
Тадич
10
Тадич
10
Мане
10
Дэвис
9
Пелле
9
Пелле
10
Дэвис
3
Бритос
20
Кэткарт
20
Кэткарт
3
Бритос
22
Абди
21
Анья
21
Анья
22
Абди
12
Ньом
8
Ибарбо
8
Ибарбо
12
Ньом
Остались в запасе
Саутгемптон
Уотфорд
1
Келвин Дэвис
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
44
Хуан Карлос Паредес
ПЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
1
Келвин Дэвис
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
44
Хуан Карлос Паредес
ПЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Саутгемптон - Уотфорд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Сент-Мэри
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