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АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Суонси
Саутгемптон - Суонси: обзор матча 26 сентября 2015
Саутгемптон
26.09.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
3 : 1
Завершен
Суонси
11'
В. ван Дейк
54'
Д. Тадич
61'
С. Мане
83'
Г. Сигурдссон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Суонси
Замена
Хуанми
️️️️
С. Мане
86'
Желтая карточка
Ж. Фонте
83'
83'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Г. Сигурдссон
Желтая карточка
О. Ромеу
81'
80'
Замена
Л. Бриттон
️️️️
Д. Шелви
76'
Желтая карточка
Д. Шелви
Замена
Д. Родригес
️️️️
Д. Тадич
74'
Замена
О. Ромеу
️️️️
С. Дэвис
63'
ГОЛ! 3:0!
С. Мане
61'
ГОЛ! 2:0!
Д. Тадич
Пас отдал
Г. Пелле
54'
46'
Замена
Эдер
️️️️
Д. Корк
46'
Замена
Д. Монтеро
️️️️
Б. Гомис
Желтая карточка
В. Ваньяма
43'
ГОЛ! 1:0!
В. ван Дейк
Пас отдал
Д. Уорд-Проус
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
24
Эдер
ЦФ
4-3-2-1
1
Стекеленбург
5
Бертранд
4
ван Дейк
6
Фонте
21
Соареш
30
Уорд-Проус
10
Дэвис
2
Ваньяма
10
Мане
10
Тадич
9
Пелле
4-3-2-1
22
Фабиански
26
Ноутон
6
Фернандес
5
Уилльямс
3
Тэйлор
40
Ки Сун-Юн
4
Корк
26
Шелви
10
Сигурдссон
24
Айю
18
Гомис
10
Дэвис
21
Ромеу
21
Ромеу
10
Дэвис
10
Тадич
16
Родригес
16
Родригес
10
Тадич
10
Мане
7
Хуанми
7
Хуанми
10
Мане
26
Шелви
7
Бриттон
7
Бриттон
26
Шелви
18
Гомис
10
Монтеро
10
Монтеро
18
Гомис
4
Корк
24
Эдер
24
Эдер
4
Корк
Остались в запасе
Саутгемптон
Суонси
1
Келвин Дэвис
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
1
Келвин Дэвис
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Саутгемптон - Суонси
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Роджер Ист
(Уилтшир)
Стадион:
Сент-Мэри
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