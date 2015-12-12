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Кристал Пэлас - Саутгемптон
Кристал Пэлас - Саутгемптон: обзор матча 12 декабря 2015
Кристал Пэлас
12.12.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Саутгемптон
38'
Й. Кабай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Саутгемптон
Замена
М. Шамах
️️️️
К. Уикхэм
90'
Замена
Д. Матч
️️️️
Д. Панчеон
85'
79'
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
О. Ромеу
67'
Замена
Д. Тадич
️️️️
М. Йошида
67'
Замена
Г. Пелле
️️️️
С. Дэвис
ГОЛ! 1:0!
Й. Кабай
Пас отдал
Я. Боласи
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
29
Йоан Кабай
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Саутгемптон
13
Пауло Газзанига
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
10
Стивен Дэвис
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Кристал Пэлас
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
9
Грациано Пелле
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
4-4-1-1
13
Хеннесси
24
Данн
27
Суаре
17
Делэйни
25
Уорд
29
Кабай
40
Панчеон
11
Боласи
11
МакАртур
10
Заа
13
Уикхэм
3-2-3-1-1
13
Газзанига
6
Фонте
4
ван Дейк
4
Йошида
21
Соареш
5
Бертранд
10
Дэвис
21
Ромеу
2
Ваньяма
10
Мане
7
Лонг
40
Панчеон
77
Матч
77
Матч
40
Панчеон
13
Уикхэм
27
Шамах
27
Шамах
13
Уикхэм
21
Ромеу
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
21
Ромеу
4
Йошида
10
Тадич
10
Тадич
4
Йошида
10
Дэвис
9
Пелле
9
Пелле
10
Дэвис
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
1
Келвин Дэвис
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Остались в запасе
1
Келвин Дэвис
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Кристал Пэлас - Саутгемптон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Селхарст Парк
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