Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Астон Вилла
Саутгемптон - Астон Вилла: обзор матча 05 декабря 2015
Саутгемптон
05.12.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Астон Вилла
73'
О. Ромеу
44'
Д. Лескотт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Астон Вилла
90'
Замена
Г. Агбонлахор
️️️️
К. Санчес
90'
Желтая карточка
Б. Гьюзан
89'
Желтая карточка
А. Хаттон
Замена
Ш. Лонг
️️️️
С. Мане
83'
78'
Замена
К. Ричардсон
️️️️
Л. Бакуна
75'
Замена
Э. Вествуд
️️️️
Р. Жестеде
ГОЛ! 1:1!
О. Ромеу
Пас отдал
Д. Уорд-Проус
73'
Замена
О. Ромеу
️️️️
В. Ваньяма
63'
Замена
Хуанми
️️️️
Д. Тадич
63'
44'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лескотт
Пас отдал
Ж. Верету
Желтая карточка
Д. Уорд-Проус
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
5
Жорес Окоре
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
10
Леандро Бакуна
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
4
Тиагу Илори
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
10
Карлес Хиль
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
4-3-2-1
1
Стекеленбург
5
Бертранд
4
ван Дейк
6
Фонте
21
Соареш
2
Ваньяма
30
Уорд-Проус
10
Дэвис
10
Мане
10
Тадич
9
Пелле
3-1-4-2
1
Гьюзан
5
Окоре
15
Лескотт
21
Хаттон
5
Гуйе
17
Верету
7
Синклейр
15
Санчес
10
Бакуна
10
Айю
39
Жестеде
2
Ваньяма
21
Ромеу
21
Ромеу
2
Ваньяма
10
Мане
7
Лонг
7
Лонг
10
Мане
10
Тадич
7
Хуанми
7
Хуанми
10
Тадич
10
Бакуна
15
Ричардсон
15
Ричардсон
10
Бакуна
39
Жестеде
8
Вествуд
8
Вествуд
39
Жестеде
15
Санчес
11
Агбонлахор
11
Агбонлахор
15
Санчес
Остались в запасе
Саутгемптон
Астон Вилла
1
Келвин Дэвис
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
31
Марк Банн
ВР
4
Тиагу Илори
ЦЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
Главный тренер
Реми Гард
Остались в запасе
1
Келвин Дэвис
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
4
Тиагу Илори
ЦЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Реми Гард
Статистика матча Саутгемптон - Астон Вилла
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Сент-Мэри
Новости команд
Все
Саутгемптон
Астон Вилла
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
12:35
1
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
10 ноября
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
9 ноября
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
8 ноября
4
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
19 мая
11
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
12:35
1
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
10 ноября
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
9 ноября
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
8 ноября
4
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+