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Саутгемптон - Сток Сити
Саутгемптон - Сток Сити: обзор матча 21 ноября 2015
Саутгемптон
21.11.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Сток Сити
10'
Б. Кркич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Сток Сити
Желтая карточка
Г. Пелле
90'
87'
Замена
М. Диуф
️️️️
Д. Уолтерс
Замена
Хуанми
️️️️
С. Соареш
85'
Желтая карточка
Д. Уорд-Проус
77'
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
С. Дэвис
72'
71'
Замена
Д. Кэмерон
️️️️
Б. Кркич
65'
Замена
И. Афеллай
️️️️
Д. Шакири
Замена
С. Мане
️️️️
Й. Класи
64'
10'
ГОЛ! 0:1!
Б. Кркич
Пас отдал
Э. Питерс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
8
Йорди Класи
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
16
Чарли Адам
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Боян Кркич
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
Сток Сити
1
Якоб Хаугор
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
4-3-1-2
1
Стекеленбург
5
Бертранд
6
Фонте
4
ван Дейк
21
Соареш
8
Класи
2
Ваньяма
10
Дэвис
10
Тадич
9
Пелле
7
Лонг
4-2-1-3
1
Батлэнд
8
Джонсон
2
Вольшайд
17
Шоукросс
33
Питерс
16
Адам
12
Уилэн
10
Шакири
7
Арнаутович
19
Уолтерс
9
Кркич
10
Дэвис
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
10
Дэвис
8
Класи
10
Мане
10
Мане
8
Класи
21
Соареш
7
Хуанми
7
Хуанми
21
Соареш
9
Кркич
5
Кэмерон
5
Кэмерон
9
Кркич
10
Шакири
17
Афеллай
17
Афеллай
10
Шакири
19
Уолтерс
92
Диуф
92
Диуф
19
Уолтерс
Остались в запасе
Саутгемптон
Сток Сити
1
Келвин Дэвис
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
1
Якоб Хаугор
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
1
Келвин Дэвис
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
Остались в запасе
1
Якоб Хаугор
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Саутгемптон - Сток Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Сент-Мэри
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