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Германия. Третья Лига
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Мюнхен 1860
Кевин Фолланд
Новости
€ 450 тыс
Кевин Фолланд - новости
Мюнхен 1860
30 июля 1992 (34), Марктобердоф
#31 | Нападающий
179 см | 82 кг
Германия
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Публикации
Одноклубник Головина стал игроком недели в Лиге Европы
2022.11.04 17:33
Фолланд: «Головин – ключевой игрок «Монако»
2021.01.09 20:32
1
Фото
Форвард «Байера» Фолланд стал игроком «Монако»
2020.09.02 11:41
4
Лучший бомбардир «Байера» Фолланд выбыл до конца сезона
2020.02.24 21:34
1
Видео
Бундеслига. «Байер» победил «Боруссию» со счетом 4:3, забив в концовке два гола за минуту
2020.02.08 22:24
Sky Sports: «Арсенал» в январе хочет купить форварда «Байера» Фолланда
2019.12.22 23:31
2
Фолланд – о победе над «Атлетико»: «Хотели оказать давление на «Локомотив»
2019.11.07 14:47
1
Бундеслига. «Байер» благодаря дублю Фолланда всухую обыграл идущий последним «Штутгарт»
2018.11.24 00:25
Фолланд нашел плюсы в ничейном счете матча с «Атлетико»
2017.03.16 06:06
Бундеслига. Гол Писарро принес «Вердеру» ничью с «Байером»
2017.03.11 00:24
Фолланд: «Последние минуты матча с ЦСКА выдались трудными для меня лично»
2016.11.22 23:29
Фото
Фолланд перешел в «Байер» за 18 миллионов
2016.05.20 12:10
2
Главные новости
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
1
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
1
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
4
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
5
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
6
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
2
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