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    Фолланд: «Головин – ключевой игрок «Монако»

    Нападающий «Монако» Кевин Фолланд считает Александра Головина ключевым футболистом команды. Россиянин на этой неделе восстановился от травмы, из-за которой не играл с августа.

    «Головин выкладывается на поле и на тренировках. Он ключевой футболист «Монако», способный действовать в обороне и атаке.

    Выход Головина в матче с «Лорьяном» (5:2) изменил ход игры. Он будет помогать нам во второй части сезона. Это хорошая новость, что он вернулся», – сказал Фолланд.

    • Фанаты «Монако» признали Головина самым ценным игроком матча с «Лорьяном», несмотря на то что россиянин вышел на 64-й минуте.
    • В 23:00 по Москве «Монако» начнет матч 19-го тура Лиги 1 против «Анжера».
    • «Монако» идет на 6-м месте таблицы.

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    Источник: официальный сайт «Монако»

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