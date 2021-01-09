Фолланд: «Головин – ключевой игрок «Монако»

Нападающий «Монако» Кевин Фолланд считает Александра Головина ключевым футболистом команды. Россиянин на этой неделе восстановился от травмы, из-за которой не играл с августа.
«Головин выкладывается на поле и на тренировках. Он ключевой футболист «Монако», способный действовать в обороне и атаке.
Выход Головина в матче с «Лорьяном» (5:2) изменил ход игры. Он будет помогать нам во второй части сезона. Это хорошая новость, что он вернулся», – сказал Фолланд.
- Фанаты «Монако» признали Головина самым ценным игроком матча с «Лорьяном», несмотря на то что россиянин вышел на 64-й минуте.
- В 23:00 по Москве «Монако» начнет матч 19-го тура Лиги 1 против «Анжера».
- «Монако» идет на 6-м месте таблицы.
Источник: официальный сайт «Монако»