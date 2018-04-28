Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джейми Макки - статистика

Завершил карьеру
28 сентября 1985 (40)
#12 | Полузащитник
173 см | 71 кг
Шотландия | Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Куинз Парк Рейнджерс
16
4
0
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 1
28.04.2018
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Престон
1 : 0
02.12.2017
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 22'
22'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 2
27.11.2017
Брентфорд
1' - 90'
27'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
2 : 0
21.11.2017
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
18.11.2017
Астон Вилла
1' - 90'
18'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Ноттингем Форест
4 : 0
04.11.2017
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 0
31.10.2017
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
28.10.2017
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
1 : 1
21.10.2017
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сандерленд
1 : 1
14.10.2017
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
29.09.2017
Фулхэм
1' - 90'
22'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Барнсли
1 : 1
26.09.2017
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 0
23.09.2017
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Мидлсбро
3 : 2
16.09.2017
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
50'
66'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 2
12.09.2017
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
09.09.2017
Ипсвич Таун
1' - 90'
43'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Кардифф
2 : 1
26.08.2017
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
19.08.2017
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Норвич Сити
2 : 0
16.08.2017
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
12.08.2017
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
23'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 0
05.08.2017
Рединг
1' - 83'
Главные новости
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
3
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
5
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
4
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+